В Германии открылась крупнейшая в Европе выставка ледяных скульптур сказочных героев

Анна Яковлева
Новости
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В Германии открылась крупнейшая в Европе выставка ледяных скульптур сказочных героев

В Бранденбурге (Германия) открылась крупнейшая в Европе выставка ледяных скульптур, на которой представлены герои сказок и мультфильмов. Среди них, можно увидеть Золушку, Красную Шапочку, Красавицу и Чудовище и других известных персонажей.

27 художников со всего мира работали над огранкой фигур, пишет Ruptly. Их выставили в павильоне, который был сделан специально для выставки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Художественный руководитель мероприятия Отмар Шиффер-Белц отметил, что зал был построен специально для скульптур. Его площадь составляет более 2000 квадратных метров.

Ледяная скульптура Золушки.
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Ледяная скульптура принца.
Ледяная скульптура Золушки.

"Это самая большая выставка ледяных скульптур в Европе", — подчеркнул Отмар Шиффер-Белц.

Ледяные скульптуры.
Снежная королева.

К слову, в экспозиции представлено всего 25 сказок, среди которых персонажи Золушка, Красная шапочка, Красавица и Чудовище, Щелкунчик, Снежная королева, Белоснежка, Кот в сапогах, Русалочка и другие.

Ледяные скульптуры.
Ледяные скульптуры.

Художники работали на протяжении трех недель при температуре от - 8 до -10 градусов по Цельсию.

В Германии открылась крупнейшая в Европе выставка ледяных скульптур сказочных героев
Ледяная скульптура.

Ледяная выставка будет действовать почти 11 месяцев — до 30 октября 2022 года.

Ледяная скульптура огня.
Ледяная скульптура.
Ледяная скульптура Белоснежки.
Ледяная скульптура замка.

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