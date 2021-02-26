Украинцы смогут вернуться из Израиля спецрейсом: озвучена дата

Украинцы, которые вынуждены пребывать в Израиле, вернутся домой в начале марта специальным рейсом.

Страны договорились о проведении спецрейса по маршруту Киев-Тель-Авив-Киев. Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

Так, этот рейс даст возможность гражданам Украины, которые вынуждены находиться в Израиле, вернуться на родину. Точная дата авиарейса и ссылка, по которой все желающие смогут приобрести билет, будут обнародованы в ближайшее время.

Кроме того, по просьбе украинской стороны Израиль включил Киев в список четырех городов, в которые будут направляться спецрейсы для репатриации израильских граждан.

"Мы ожидаем, что граждане Украины также будут иметь дополнительные возможности воспользоваться упомянутыми авиарейсами", – отметили в диппредставительстве.

Напомним, ранее Израиль заключил новый контракт с передовым производителем вакцин Pfizer/BioNTech. Соглашение с фармацевтическим гигантом Pfizer должно обеспечить население страны достаточными запасами.

Также в Израиле обнародовали план, который позволит существенно ослабить карантин для лиц, уже получивших прививку против коронавируса. В частности, людям разрешат посещать культурные мероприятия, вылетать за границу и посещать оздоровительные клубы и рестораны.

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