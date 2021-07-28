Турист – об отдыхе в Кирилловке: медузы жалят так, что дети пищат от боли. Видео

Турист Павел Собко возмутился отдыхом в Кирилловке после того, как администратор базы отдыха нагрубила ему и сказала "ехать обратно домой". Кроме того, на популярном курорте медузы жалят так, что "дети пищат от боли".

Об этом отдыхающий Павел рассказал на своей странице в Facebook. Сначала туриста и его семью шокировал душ с пресной водой, работающий только с 18:00 до 21:00 и его стоимость составляет 35 грн/человек за разовое использование.

Когда отдыхающие выбрались на пляж, то уже в два часа дня их дети "начали пищать от солености моря и жалящих медуз".

"Мы купались в разных морях, но такого зуда никогда не было. И нам с трудом удалось договориться, чтобы мы помыли детей на базе", – сообщил Павел.

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Кроме того, туристы обратились к администратору с замечанием, что у них из трех розеток работает только одна, а также они попросили ночник для маленького ребенка.

"Администратор на это замечание сказала: "Если вам что-то не нравится – завтра в 11 дня можете ехать обратно в свои Черкассы". Хотя мы за месяц предупреждали, что приедем, присылали деньги. Мы платим деньги, и чтобы нас за них обманывали – это абсурд", – отметил отдыхающий.

В результате Павлу и его семье на следующий день пришлось переехать на другую базу отдыха в Приморском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в разгар курортного сезона в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз. Отдыхающие не хотят плавать рядом с фекалиями и мертвыми животными.