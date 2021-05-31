Тунис отменяет ПЦР-тесты для туристов: названо условие

С 1 июня путешественники могут посетить Тунис без предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну. Но есть обязательное условие: турист должен сделать прививку от COVID-19.

Иностранцы, которые прошли вакцинацию, должны будут предъявить подтверждающее свидетельство с QR-кодом. Об этом сообщет тунисский Национальный офис по туризму (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от коронивируса путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка о тестировании не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", – говорится в официальном заявлении.

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Для всех остальных туристов с 12 лет предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста является обязательным условием. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс.

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