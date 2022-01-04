Таиланд откроет для туристов пляж, который прославил фильм с Ди Каприо

Правительство Таиланда открыло для посещения легендарный пляж в бухте Майя Бэй расположенной в Андаманском море. Он привлекает туристов с 2000 года, когда мир увидела одноименная кинокартина "Пляж" с голливудским актером Леонардо Ди Каприо в главной роли.

С 2018 года бухту закрыли для посещения из-за того, что туристы нанесли природе серьезный удар, сообщает Reuters. Однако сейчас экосистема восстановилась, поэтому иностранцам разрешили наслаждатся песчаным пляжем и прозрачной водой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Пляж, окруженный скалами, достигающими высоты 100 метров, расположен на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море, и до него можно добраться только на лодках из соседних населенных пунктов.

До 2018 года это место посещало около тысячи туристов каждый день, что спровоцировало проблемы с местной экосистемой. В частности, бухта стала засорена, из нее исчезли акулы, а вода помутнела.

По словам таиландского правительства, пострадали рифы и ппяж. Только когда в Майя Бэй вернулись морские жители, а рифы начали отрастать, туристам разрешили вернуться.

Чтобы в будущем обеспечить охрану этой местности, власти заявили, что одновременно будет разрешено посещение только для 375 желающих. Кроме этого, будет полностью запрещено купание в воде.

Также переместят стоянку лодок в место, где они не будут затрагивать кораллы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Таиланд ужесточил карантинные правила и временно запретил путешествия во все ранее доступные провинции. Власти предполагают, что всем иностранным гражданам снова придется отправляться на обязательную самоизоляцию после въезда.