Стюардесса пристыдила пассажирку из-за ее наряда: девушка в ответ написала жалобу

Блогерша Сьерра Стедман поделилась в сети роликом, на котором показала, как бортпроводница пристыдила ее за одежду во время посадки в самолет. Как оказалось, женщина угрожала выгнать ее за то, что она носит.

По словам девушки, она никогда не чувствовала себя такой униженной и злой. Соответствующее видео Сьерра опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Ролик набрал уже 6 млн просмотров.

Блогерша со слезами на глазах написала: "Когда бортпроводница стыдит вас перед всем самолетом и угрожает выгнать за то, что вы носите. Я никогда не чувствовала себя такой униженной, злой и грустной".

Видео дня

В следующем видео девушка показала одежду, в которой была на борту самолета: шорты, укороченный топ и толстовка с застежкой-молнией. По словам Сьерры, стюардесса попросила ее застегнуть кофту, и та начала это делать. Но в результате бортпроводница схватила за руку блогершу, потянула за спину и начала при всех кричать.

Компания, самолетом которой летела Сьерра, быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию.

"Нам действительно неприятно слышать, что вы чувствовали во время посадки и во время общения с нашим бортпроводником. Уверяем вас, что мы очень серьезно относимся к таким вопросам и поделились вашей обеспокоенностью с нашей командой управления полетом, которая проведет внутреннее расследование", – отметили в компании.

К слову, ранее OBOZREVATEL собрал фото красоток, которым запретили заходить на борт в коротком топе или шортах.

Также знаменитую турецкую фитнес-модель Дениз Сайпинар, на Instagram которой подписался один миллион человек, не пустили в самолет компании American Airlines. Спортсменка хотела вылететь из Техаса в Майами. Бортпроводники посчитали ее джинсовые шорты слишком короткими и сказали ей, что ее внешний вид вызывает беспокойство у пассажиров, которые путешествуют семьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводник Томми рассказал, что не стоит в самолет надевать шорты, так как есть вероятность подхватить множество микробов на свое тело. По его словам, если у вас есть возможность лететь в штанах, то это будет правильное решение.