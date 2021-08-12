Отдыхающих в Одессе постигла новая напасть – 'мутные шарики', похожие на ртуть. Видео

В Одессе на дне моря эколог обнаружил шарики, которые по внешнему виду похожи на ртуть. По словам эксперта Владислава Балинского, сначала он подумал, что это медузы, но позже оказалось – яйца морских червей (полихеты).

Об этом эколог Балинский сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Во время исследования специалист также заметил, что море очень мутное и зеленое, и имеет неприятный запах болота.

Кроме того, на дне моря были замечены медузы таких видов как корнерот, аурелия и гребневик.

Больше всего эколог обратил внимание на неизвестные шарики, похожие на ртуть. Как выяснилось, это яйца морских червей, которые принадлежат полихетам.

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Стоит отметить, что полихеты – это кольчатые черви, длина которых составляет от 1 до 3 миллиметров. Чаще всего они живут в реках и морях, а иногда и в пресных водоемах.

В настоящее время этот класс насчитывает более 10 тысяч видов. Тело состоит из множества (иногда до нескольких сотен) колец-сегментов, в каждом из которых повторяется комплекс внутренних органов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области на берегу Хаджибейского лимана зафиксировали массовый мор рыбы и креветок. Из-за того, что мертвая живность разлагается на жаре, появился ужасный запах.