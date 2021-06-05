МАУ приостановила старт рейсов в Польшу: названа причина

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) пересмотрела свои планы по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021 года. Там решили, что рейсы пока осуществляться не будут.

Об этом информирует пресс-служба авиакомпании. Уточняется, что причиной стала ситуация, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси, а также последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдается на этом направлении.

"МАУ будеи внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине", – говорится в сообщении.

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Там заверили, что в случае восстановления спроса, необходимого для сети авиакомпании, рейсы будут возобновлены.

Для пассажиров с билетами на фактически отмененные рейсы рекомендовали следующее:

изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обмен билета на промокод с дополнительным 25% бонусом на вебсайте МАУ;

возврат средств.

Обращаясь к пассажирам, в МАУ попросили следить за новостями и расписанием рейсов на сайте авиакомпании.

Напомним: из 00:00 субботы, 5 июня (по центральноевропейскому времени) европейским национальным авиаперевозчикам запрещено летать в Беларусь. Тогда как самолетам государственных компаний РБ запрещается летать над странами Евросоюза.

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