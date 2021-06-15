Какая погода на популярных курортах Турции и Египта: опубликован прогноз синоптиков на 16 июня

В среду, 16 июня, на популярных туристических курортах будет тепло. В некоторых городах температура превысит +30 градусов.

Подробнее о погоде на пляжных курортах Турции и Египта – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В Шарм-эль-Шейхе температура достигнет +33 градусов.

Морская вода на всей территории Египта прогреется выше 20 градусов, что даст возможность насладиться комфортным отдыхом. Самая теплая температура моря в Египте будет около 28 градусов (остров Забаргад), а самая холодная температура воды – 23 градуса (Рас Судр).

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В Стамбуле будет не так тепло – от +18 до +20 градусов. Также возможны осадки.

Температура морской воды в некоторых городах Турции достигнет выше 20 градусов. Море нагреется до 25 градусов (Искендерун), а самая холодная температура воды составит около 18 градусов (Бозджаада).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 14 июня Израиль открылся для украинцев. Чтобы пересечь границу, необходимо получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и быть готовым к самоизоляции.