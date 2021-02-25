Эксперт рассказал, когда Буковель закроет горнолыжный сезон

Профессиональный горный гид заявил, что на склонах популярного украинского курорта Буковель снег уже тает, но это не является проблемой.

По словам эксперта, осадки будут сохраняться до конца апреля, так как за трассами ухаживают. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Гид рассказал, что в Буковеле есть снеготрамбовальная техника, и когда еще в Украине не было снега, то там уже месяц до снегопадов работала пушка. Так, на курорте сделали подушку, потом пошел снег, и его все время утрамбовывали.

"Поэтому в Буковеле снег будет сохраняться до конца апреля благодаря уходу за трассами. Вокруг будет трава зеленеть, но при этом на трассах можно будет кататься. Я последний раз в Буковеле катался 12 мая", – подытожил специалист.

Отметим, что на сегодняшний день на популярном украинском курорте Буковель наблюдается большое количество туристов. Люди едут на отдых, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса. Кроме того, стоимость отдыха и питания не снижается.

Несмотря на ситуацию с заболеваемостью, на Прикарпатье продолжали работать курорты и рынки. О том, что происходит сейчас в области, где коронавирус вспыхнул с новой силой, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что во вспышке инфекции на Ивано-Франковщине "виноваты курорты Буковеля".