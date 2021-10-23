Неаполь. Самая вкусная пицца, самое красивое метро, самый опасный вулкан и самые ловкие воры

Неаполь – город, который никого не оставит равнодушным. Он либо безумно нравится туристам своей пестротой, особым южным колоритом и непричесанной естественностью, либо отталкивает и даже пугает. Сразу скажем: мы склоняемся к первому мнению.

И в этом материале OBOZREVATEL расскажет, как сберечь ваш кошелек, что посмотреть и попробовать в Неаполе.

В статье о Милане, незаслуженно воспринимаемом только как место для шопинга, мы рассказывали, кто может путешествовать в Италию, поэтому расписывать это снова не будем, напомним, что Италия, как и другие страны ЕС, признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson и что для посещения достопримечательностей нужен Green Pass. То есть наша Дія c сертификатом. Летают в Неаполь из Киева различные авиакомпании, в том числе лоукостеры, и если задуматься о поездке заранее, можно найти билет в пределах тысячи гривен.

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Но первый вопрос, который люди задают, услышав про Неаполь, – это: "А точно безопасно? Там же повсюду мафия!". Смешно, если честно, особенно когда слышишь это от граждан нашей страны, где царят закон и порядок и никакой мафии нет. Но чтобы узнать, как в Неаполе с преступностью, мы обратились к украинке, которая давно там живет, работает и проводит удивительные авторские экскурсии, Любови Суханевич.

– Люба, скажите честно: в Неаполе туриста сразу разденут или на следующий день?

– Неаполь уже не тот, что 15 лет назад, – улыбается Любовь Суханевич. – Тогда в городе было так много безработных, людей за чертой бедности, что в некоторых местах появляться было небезопасно даже местным, не то что туристам. Таким местом был порт, а также стыки районов, поскольку, если что-то случалось, полиция одного района перекладывала дело на полицию другого, а те сопротивлялись: чего это мы, а не вы должны разбираться?

Туристов могли ограбить, когда они сходили с палубы лайнера или парома на берег. Один мужчина даже погиб из-за того, что грабитель попытался снять с него часы, часы не расстегивались, он его потащил… Ужасный случай. Но сейчас ситуация поменялась. Судовладельцы и хозяева отелей, торгово-развлекательных центров, как мы понимаем, непростые люди. (Можно называть их крупным бизнесом, можно неаполитанским словом "каморра"). Так вот, они шантрапу, которая воровала часы, кошельки и сумки, поставили в определенные рамки: это, ребята, можно делать, а это – нет, потому что из-за вас мы теряем прибыль. Вы не раз были в неапольском порту и знаете: те же мигранты продают там панамки, очки и брелоки, но в карман к вам не лезут.

– Что, совсем перестали воровать?

– Нет, бывают случаи – точно так же, как и в других туристических городах: Риме, Милане или Флоренции. Положил кошелек в задний карман брюк, зазевался – полезли, вытащили. Но это, повторюсь, не только неаполитанская народная забава. Моих туристов, например, пока ни разу не обворовывали, зато (смеется) обокрали меня.

Подъехал парень на скутере, дернул сумку, висевшую у меня на плече, я инстинктивно в нее вцепилась, и он меня еще метра три протащил… Жалко, конечно: там были патент гида, права, другие документы – их пришлось восстанавливать. Я так увлеченно рассказывала туристам о городе, что потеряла бдительность, а он, видимо, за нами ехал и присматривался. Не смог определить, кто из группы самый "дорогой", зато подумал, что гид, наверное, собрала за экскурсию деньги... Но, как говорится, жива, цела – и слава Богу.

– Дадим советы туристам, как не стать жертвой грабителей в Неаполе и других итальянских городах?

– Во-первых, не гуляйте по Неаполю со всеми своими деньгами и документами. Не складывайте их в один карман. Держите сумку как можно ближе к себе и в поле зрения – не надейтесь, что вы почувствуете, как опытный карманник залезет к вам в рюкзак, потому что никогда вы этого не почувствуете! Есть такие мастера, которым достаточно вас просто "нечаянно" толкнуть или за руку поздороваться. Моя дочь отдыхала на благополучной Сардинии, в компании богатых людей. И у нее с руки сняли браслет с бриллиантами – даже не заметила, когда! Поэтому где бы вы ни были, хоть в подозрительном районе, хоть в дорогом, будьте начеку.

Во-вторых, не надевайте "все лучшее сразу". Украинские туристы часто этим грешат: едут на отдых в перстнях, кольцах, часах, массивных серьгах… Считают, что раз уж ты в Италии, надо гулять там только в одежде модных брендов, с логотипом Versace или D&G во всю грудь. Поверьте, на отношение работника музея или бармена, или гида ваши бренды не влияют: люди делают свою работу. А воришку вы можете этим спровоцировать.

Ну и, конечно, надо доверять инстинкту самосохранения. Видите узкую улочку, где парни подозрительные стоят – не ходите туда спрашивать дорогу. И вообще, перед тем, как самостоятельно гулять по любому чужому, незнакомому городу, поинтересуйтесь у гида, нет ли каких-то "подводных камней". В Неаполе в районе порта действительно много мигрантов и своих неимущих: неподалеку ночлежки и столовые для них. Лучше судьбу не искушать и выбрать для променада место поинтереснее.

Если перечислять все, что, по нашему с Любовью мнению, достойно внимания в Неаполе и возле него, одной статьи точно не хватит. Даже метро здесь необычное: найдите станцию "Толедо" – и вы поймете, почему ее признали красивейшей в Европе. В общем, OBOZREVATEL перечислит самое яркое, а вы уж разбирайтесь на месте.

1. Разумеется, замки. На побережье их два – Кастель-Нуово (Новый замок) и Кастель-дель-Ово, то есть Замок Яйца. Новый, кстати, лишь на столетие моложе "старого": Кастель-Нуово начали строить в XIII веке, а Кастель-дель-Ово – памятник XII столетия.

Будьте готовы к тому, что с каждой неапольской достопримечательностью связана либо сказка (порой жутковатая, как фильм "Сказка сказок" с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем, снятый по мотивам именно неаполитанского фольклора), либо легенда. Так вот, считается, что Замок Яйца стоит там, где в VI веке до наше эры греки основали первое поселение. На островке, который греческие колонисты называли Мегарида. Люди, которые мыслят прозаично, считают: свое название Замок Яйца получил благодаря необычной форме. Ну а поэты и мистики до сих пор верят: под старинным строением спрятано волшебное яйцо, которое положил туда не какой-нибудь там Кощей Бессмертный, а автор знаменитой "Энеиды" поэт Вергилий, да еще и запечатал заклятьем. И пока это яйцо там лежит, город будет существовать. (Наверное, потому никто не роется и не ищет).

Ну а Новый замок, который строила анжуйская династия, правившая в Неаполе, просто красивый: удивительное сочетание массивных, неприступных стен и мраморных колонн и скульптур над входом. Словом, если интересуетесь Средневековьем, вот вам два портала туда.

2. Кроме замков, есть еще дворцы. Королевский дворец в самом Неаполе (он поскромнее) и совершенно невероятный загородный дворец неаполитанских королей в городке Казерта. Если вы были в Версале, то скажем коротко и ясно: это – итальянский Версаль. Уникальный дворцово-парковый комплекс и самое большое сооружение, построенное в Европе в XVIII веке. Посмотреть-погулять стоит, доехать туда можно на поезде от станции Napoli Centrale, то есть Неаполь Центральный. Поезда ходят с интервалом полчаса-час, билет в одну сторону стоит три евро 40 центов. Ехать недолго – всего 35 минут. Приобрести билеты можно через интернет – точно так же, как билеты в сам дворец, которые продаются на его сайте. Обратите внимание: ранние пташки, которые "прилетят" в Казерту в 8.30 утра, за возможность погулять по дворцу и парку заплатят 10 евро. А кто прибудет позже, уже 15.

3. Церкви. Их в Неаполе много, и все очень красивые. Наш любимец – это, конечно, неапольский Дуомо, он же собор святого Януария, покровителя города. Увидите красивейший готический мраморный фасад – сразу вспомните соборы во Флоренции и Сиене. Ну, а если вы еще и окажетесь в Неаполе в один из трех дней в году, когда происходит чудо святого Януария, то станете свидетелем невероятного действа.

Януарий был сыном римского патриция, то есть происходил из знатного рода. Однако ему не повезло жить при императоре Диоклетиане, который ненавидел христиан и жестоко с ними расправлялся, а наш герой был как раз христианином. Что с ним только ни делал и как только ни мучил проконсул, то есть наместник: и к зверям на арену, и даже в печь… Но львы и тигры Януария не тронули, а раскаленные угли превратились в розы. Тогда проконсул решил отрубить голову Януарию и другим схваченным с ним христианам, и праведник попросил у Бога: пусть я умру, но буду последним мучеником за веру, убитым здесь.

Казнь состоялась, и действительно была последней: вскоре к власти в Риме пришел другой император, Константин Великий, который разрешил исповедовать христианство. А запекшуюся кровь Януария, по легенде, собрала в сосуд женщина, которую тот когда-то исцелил от паралича. Кровь хранят в соборе, названном именем святого, и трижды в год, в том числе в день его гибели, 19 сентября (у православных, кстати, в этот день тоже праздник Чуда, только святого Михаила), она становится жидкой. Правда, были годы, когда чуда не случалось, и они, как уверяют неаполитанцы, получались очень неудачные.

Вот такая история. Можно верить, можно нет, но собор посетите: внутри он еще наряднее, чем снаружи. Не собор, а картинная галерея. Впрочем, как и вторая наша любимая церковь, Джезу-Нуово, наверняка известная вам по фильму Витторио де Сика "Брак по-итальянски" – с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. В этом соборе, с грозным черным фасадом, но ярком и богатом внутри, главные герои женятся и в доме рядом с ним они, собственно, и живут. Вспомнили?

Если забыли, пересмотрите, потому что нельзя говорить о Неаполе и не сказать о красавице (даже теперь, в 87 лет) Софи Лорен, ведь она – настоящий символ города. Родилась, правда, в Риме, но детство и юность провела в неаполитанских трущобах, выбраться из которых ей помогла красота: юная София Шиколоне (так на самом деле зовут актрису) выигрывала один конкурс красавиц за другим, пока не стала сниматься в кино, благодаря чему ее узнал весь мир.

Ну а второе имя Неаполя вы прочтете на футболках и других сувенирах клуба Napoli, и имя это – Диего Марадона. Легендарного аргентинского футболиста, которого, увы, уже нет в живых, неаполитанцы считают своим, и лучше с ними не спорить, а просто купить на память что-нибудь с Диего: наверняка вы тоже прекрасно знаете, кто это.

4. Четвертый в нашем списке – Национальный археологический музей, один из самых интересных не просто в Италии, а в мире, ведь мало где такая коллекция древнеримских экспонатов. Сейчас в музее потрясающая выставка, посвященная гладиаторскому искусству, где собраны шлемы, мечи, копья, элементы доспехов, фрески и мозаики, на которых изображены бои на арене. Словом, все то, что не мешало бы посмотреть Ридли Скотту, прежде чем снимать своего "Гладиатора"…

Но настоящей изюминкой музея является так называемый Секретный кабинет. Детям его лучше не показывать, а взрослым будет о-о-очень интересно, потому что это настоящий… мини-музей эротики.

Мозаики, фрески, статуэтки заставляют краснеть, смущаться, а некоторые даже смеяться, потому что с точки зрения современного человека бронзовый фаллос с крылышками и колокольчиками – это таки смешно! А вот в древних городах Помпеи и Геркуланум люди считали, что это оберег, который приносит удачу и богатство. Чего только не помог никому из жителей этих городов, непонятно…

5. Кто учил историю, тот знает, какая беда постигла Помпеи, Стабии и Геркуланум: их жителей погубил вулкан Везувий, мощнейшее извержение которого произошло в 79-м году нашей эры. (Кстати, это не последнее извержение: Везувий уносил тысячи жизней в XVII веке, в начале XIX, давал о себе знать в 1944-м году и стал причиной серьезного землетрясения в 1980-м). Этот вулкан хорошо виден всем, кто приезжает-приплывает в город, и к его кратеру можно подняться – правда, только пешком, по тропе. Стоит это 10 евро. А доехать до тропы на автобусе лучше всего из Геркуланума (по-итальянски Эрколано) или Помпей.

И там, и там есть музеи под открытым небом – раскопанные города. До них легко и дешево добраться на электричке Circumvesuviana (направление Неаполь – Сорренто). Геркуланум ближе к Неаполю, и до него 17 минут езды, Помпеи дальше – до них минут 40.

То, что вы увидите, особенно в Помпеях, нельзя назвать развалинами. Некоторые дома сохранились так хорошо, что кажется: крышей накрой – и живи. И печи пригодны к тому, чтобы выпекать в них хлеб, и бассейны, чтобы наполнять их водой, и амфоры – чтобы хранить вино… Как напоминание нам, нынешним, что две тысячи лет для Вселенной – взмах ресниц и люди, по большому счету, были здесь только вчера. А где будем мы с вами завтра, кто скажет?

Некоторые экспонаты не для слабонервных: издали вам покажется, что кто-то просто сложил под стеклом статуи. Стоит подойти ближе – и станет понятно: эти статуи когда-то были людьми…

6. А вот если вы доедете до конечной станции красной ветки электрички (это где-то час двадцать от Неаполя), вы окажетесь в настоящем раю, который называется Сорренто, и получите возможность любоваться красивейшими видами и в этом городе, и в соседних: Позитано, Амальфи, Фуроре, Равелло. Еще и приобрести в каждом из них то, чем они славятся: настоящий лимончелло из лимонов, выращенных именно здесь, в солнечном регионе Кампания (у нас уже заморозки, а там еще долго будет +21...+23), специи для брускетт и пиццы, красивейшие льняные рубашки и платья свободного кроя, в позитанском стиле, который обожала самая модная первая леди США Джекки Кеннеди, и яркую керамику с изображением лимонов – таких же огромных, как на местных рынках.

А в Амальфи еще и потрясающий собор, где хранятся мощи апостола Андрея. Того самого, который, по легенде, предрек основание Киева.

Эти городки – еще и знаменитые курорты, однако бюджетными их не назовешь. Амальфи – самый дорогой, а наша гид говорит, что после того, как Италия была закрыта для туристов, отели здесь только подорожали. Гораздо выгоднее поискать что-то на живописном острове Искья – если вы надеетесь еще и поплавать или просто любите море. (Мы искали, и обнаружили приличные по 780 грн за ночь). Оптимальный вариант – снять квартиру. В Неаполе, разумеется, дешевле, чем в курортном пригороде, а на Искью или на остров Капри, горячо любимый богемой всех времен и народов, из неапольского порта регулярно ходят паромы.

7. Ну и седьмой пункт в нашем списке – конечно, пиццерии. Но тут есть подвох.

– Все туристы ищут пиццерию Da Michele ("Да Микеле"), ставшую невероятно популярной благодаря фильму "Есть, молиться любить" с Джулией Робертс, – говорит Любовь Суханевич. – Пицца там правда неплохая, но люди часто говорят, что ожидали чего-то другого.

Во-первых, даже если ты пришел к открытию заведения, можешь оказаться в хвосте очереди, которая выстроилась рано утром. Во-вторых, у тебя сложится впечатление, что ты на конвейере: только освободился даже не столик, а стул, как туда подсаживают нового посетителя. В-третьих, в "Да Микеле" не продают вино – только колу и пиво, потому что с вином люди сидят дольше. И в-четвертых, там только традиционные, классические виды пиццы: "Маргарита", "Маргарита" с двойным сыром и "Маринара". И если "Маргарита", в принципе, из тех же ингредиентов, что и пицца с таким же названием в Украине, то к "Маринаре" есть вопросы.

Наш народ уверен, что это пицца с морепродуктами, а на самом деле нет! Морское в "Маринаре" только название, потому что такую пиццу ели моряки, и ингредиенты там были самые простые: томаты либо соус из них, орегано и чеснок. Пицца сама по себе еда бедняков. Поэтому какие морепродукты? Разве что анчоусы. Остальные морепродукты вылавливали, чтобы продать, а не съесть самому… Поэтому кричать "безобразие, где мои морские гады?" не стоит. Просто почитайте историю блюда. И, поверьте, в других пиццериях, вокруг которых меньше ажиотажа, оно тоже вкусное. Напротив "Да Микеле", к примеру, трехэтажная пиццерия Trianon ("Трианон"). Там нет очереди, более креативный подход к начинкам (есть и мясо, и морепродукты) и можно попробовать наше вино Lacryma Christi ("Лакрима Кристи", то есть "Слеза Христова").

…С этим вином, кстати, тоже связана легенда: когда Люцифер упал на Землю, Христос заплакал даже о нем, и из слез, упавших на склоны Везувия, выросла виноградная лоза. Из которой и делают это вино.

Да-да, у подножия вулкана-убийцы живут люди! И выращивают виноград, для которого тамошняя почва – самое то. "Как долго мы проживем, – пожимают плечами местные, – не знает никто, а потому надо жить и наслаждаться каждым новым днем".

Что мы вам и советуем.

В следующих публикациях – о других городах Италии, и не только. Например, как съездить в Париж и не потратить больше, чем бережливые французы, читайте в OBOZREVATEL здесь.