Лодзь. Рассказываем, чем удивит туристов родина 'Ведьмака'

Когда мы слышим о поездке в Польшу на уик-энд или отдых, воображение сразу рисует старинный Краков. Или Вроцлав. В крайнем случае, Варшаву. А вот Лодзь, ставшая известной как большой центр текстильной промышленности, с отдыхом и туризмом почему-то никак не вяжется. О Лодзи нам вообще известно мало – казалось бы, ну что там смотреть?

На самом деле, и посмотреть, и попробовать, и погулять в этом городе очень даже можно, причем обойдется такая поездка на выходные очень дешево. Корреспондентка OBOZREVATEL побывала в самом недооцененном городе Польши и нашла его весьма привлекательным. Надеюсь, к такому же мнению придете и вы, когда туда слетаете.

Кто-то спросит: а почему именно "слетаете", наверняка же можно добраться автобусом? Разумеется, можно. Но на автобусе ехать из Киева придется целых 20 часов, и стоить это будет от 900 до 1150 грн. Тогда как украинский лоукостер SkyUp доставит вас в Лодзь за 763 гривни (если брать билет впритык, то 1279), и лететь всего-то час 20. Лодзинский аэропорт, уютный и компактный, находится в получасе езды от центра города. Выходите из терминала – и сразу садитесь в городской автобус 65A либо 65B.

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Когда речь заходит о поездках в другую страну, наиболее часто задаваемый вопрос: "Нужна ли вакцинация или достаточно теста?". Нет, друзья, чтобы попасть в Польшу, негативного ПЦР-теста недостаточно – надо быть привитым. Иначе придется посидеть на самоизоляции. Однако если еще недавно Республика Польша без карантина впускала только тех украинских граждан, которые вакцинированы одной из разрешенных в Европе вакцин (это, как мы знаем, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson), то сейчас въехать в страну можно и тем, кто прививался индийской вакциной CoviShield.

Где остановиться? Разумеется, в центре. В Лодзи достаточно мест на любой вкус и кошелек. От четырехзвездочных отелей, как, например, стильный PURO, из окон которого виден красивейший в Лодзи дворец, а с террасы на крыше – весь город, или Vienna House, со стеклянным бассейном и президентскими апартаментами, до тематических и стилизованных – как милейшая гостиница Stare Kino, каждый номер которой декорирован в стиле известной кинокартины. От бюджетных сетевых отелей до молодежных хостелов, где можно переночевать за 360–460 грн.

Отеля с пятью звездочками в Лодзи пока нет, хотя несколько гостиниц вполне могли бы претендовать на "пятерку". Отельеры сами не хотят: пять звезд налагают на гостиницу целый ряд ограничений и требований. Так что это как раз тот случай, когда лучше быть "хорошистом", даже если ты отличник.

Где и что поесть? Именно этого, а не с осмотра достопримечательностей, начинаем наше знакомство с городом сразу после прилета, поскольку, как известно, голодный турист – никакой не турист. Ресторанов, кафе, столовых и пабов в 'этом городе великое множество – на одной лишь главной улице, длиннющей, более чем четырехкилометровой Петрковской, больше сотни. Да и при каждом отеле есть хорошие.

В PURO, к примеру, отличный тайский ресторан Miska. Возле Vienna House, на территории торгово-развлекательного комплекса Manufaktura, тоже полно всего – особенно хороша уютная Galicia, где вкуснейший наш, украинский, борщ и отменно приготовленная свиная рулька с красной капустой. Порции, кстати, везде очень большие, поэтому лучше заказать какое-то одно блюдо, а не "первое, второе, десерт и компот": не съедите. Не получится.

На Петрковской вас ждут колоритный ресторан еврейской кухни Imber, Сhłopska Izba с сытными варениками-пирогами, любимая молодежью Spółdzielnia... Автор этой статьи все достойные внимания рестораны, конечно, за уик-энд не обошла, но те, в которых успела побывать, радуют качеством блюд и демократичными ценами. Словом, если не знаете, где вкусно и недорого поесть, – погуляйте по Петрковской, и вам обязательно встретится на пути отличный ресторанчик или закусочная.

На Петрковскую вы в Лодзи пойдете в любом случае: эта улица не просто главная – она самая красивая. На что похожа? Ну, киевлянам будет понятнее так: если столичную Городецкого, с красивейшими "парижскими" домами наших богатейших купцов и промышленников, растянуть на несколько км – получилась бы Петрковская, на которой что ни дом, то красивейший особняк.

Кому же принадлежали эти величественные, украшенные скульптурами, мозаикой либо позолотой здания? Хозяевам жизни – лодзинским фабрикантам. Дело в том, что в большой город Лодзь превратилась сравнительно недавно – в ХIX столетии, когда здесь бурно развивалась текстильная промышленность. Желающие не просто найти работу на одной из фабрик, а разбогатеть на производстве сукна или тканей из хлопка стремились в Лодзь как в землю обетованную (обязательно посмотрите фильм Анджея Вайды, который так и называется, "Земля обетованная", и вы будете знать о Лодзи практически все), и многим из них действительно везло – удавалось раскрыть и неплохо монетизировать свои таланты. На рубеже XIX и XX веков Лодзь называли "городом тысячи дымоходов", ведь на каждой фабрике были установлены паровые машины. Хотя на самом деле, утверждают местные историки, текстильных фабрик в городе было гораздо больше – около 1800.

В наши дни – успокою вас сразу – Лодзь уже не дымит. О промышленном прошлом напоминают лишь фасады вилл фабрикантов да здания фабрик, самые крупные из которых прошли процесс ревитализации – то есть обрели новую жизнь.

Именно ревитализация – то, на что лодзянам не грех позавидовать. Идешь по городу – и радуешься за жителей: ну, не работает, а просто-таки пашет мэр (точнее, президент – в Польше мэров президентами называют) Ханна Здановска! Дороги строятся, здания реконструируются, борьба с заброшками идет полным ходом... Но без мракобесия, как у нас, где можно пристроить к старинному дому черте что, еще и покрыть это пластиком.

В зданиях бывших фабрик – стильные пабы, отели, которые завоевывают престижные мировые награды за дизайн, шоу-румы, музеи... А в бывших бараках для рабочих и сейчас живут люди, только уже в хороших условиях – в уютных квартирах со всеми удобствами. Милейшие домики получились: красный кирпич, зеленые оконные рамы и двери (за тем, чтобы все было, как встарь, следит консерватор забытков – так называется ответственный за памятники старины), на окнах – герань. В бывших сараях – кофейни и велопрокат. А там, где были туалеты для рабочих, во дворах, разбиты клумбы: санузел-то теперь в помещении, у каждого владельца квартиры свой. Ходишь по рабочему кварталу, простроенному в свое время богатейшим фабрикантом Шайблером, – и душа радуется: ничего не пропало у людей и не развалилось, все реконструировано и радует глаз. Порекомендовать SkyUp украинских мэров в Лодзь свозить, что ли? Пускай бы организовали такой рейс – показали, как надо...

Парки в Лодзи – тоже загляденье. Даже в унылое холодное время года. Чистота, красота, вековые дубы, белки скачут, дети играют... А в самом большом парке, который так и называется в народе – "Лодзянам на здоровье!" – вовсю идет строительство: там расположен местный зоопарк, где вот-вот достроят суперсовременный "Ориентариум". Открыть обещают к весне 2022-го.

В одной из предыдущих статей о Польше OBOZREVATEL рассказывал о вроцлавском "Африкариуме", где собраны представители животного мира Африки – обитатели ее рек и омывающих этот континент морей-океанов. В списке лучших океанариумов мира это вроцлавское чудо заслуженно занимает седьмую позицию. Но Лодзь, которая опережает Вроцлав по количеству населения, решила обскакать его еще и по масштабу туристических аттракций: ах, у вас там Африка? А мы сделаем Азию! И соберем не только тех, кто плавает, но и тех, кто бегает, ползает, скачет, летает...

Вот как это будет выглядеть, да, собственно, уже выглядит:

Масштабы впечатляют, правда? Ради этой амбициозной затеи акционерное общество "Лодзинский зоопарк" взяло огромный кредит – аж на 260 миллионов злотых (это, чтобы вы понимали, один миллиард 703 тысячи гривен) – и наняло того самого именитого польского архитектора Дороту Шляхтич, которая строила "Африкариум", чтобы сделала новый проект. И теперь не по дням, а по часам растет и расширяется уникальная эко-конструкция: стены отделаны натуральным бамбуком, на крышах растет настоящая трава... Первые обитатели в инновационный "Ориентариум" уже заехали: в океанариуме, в этих трех миллионах литров воды, чувствуют себя, как дома, 12 акул, а в просторном слоновнике с бассейном, деревьями, песочком и всем, что нужно для отдыха, поселился индийский слон Александр.

Привезли Шурика из Германии, и платить за него лодзянам не пришлось. Как рассказали сотрудники зоопарка, в Европе у каждого вида животных есть свой омбудсмен(!), который проверяет условия их содержания в зоопарках и решает, кому где будет лучше. Так что слона в Лодзь просто перевели – как по службе. Впрочем, как и пару крокодилов из Чехии: в зоопарке, где они жили раньше, им было тесновато. Особенно пятиметровому самцу. Зато в Лодзи – простор и раздолье, и "главный по крокодилам" считает, что в "Ориентариуме" парочка даже потомством сможет обзавестись.

Сколько будут стоить билеты, руководство зоопарка пока не решило, но вы уже сейчас ставьте в свой блокнот "галочку": туда обязательно стоит съездить с семьей. Даже полупустой, "Ориентариум" впечатляет. А представьте, что будет весной, когда его заселят интереснейшими обитателеями? Кстати, зоопарк, на территории которого строится "Ориентариум", работает в обычном режиме. Так что и до весны есть на кого посмотреть.

Другое интереснейшее место для отдыха в Лодзи – это огромный аквапарк Fala ("Фаля") с одним из лучших в Польше комплексов термальных бассейнов, саун и водных аттракционов. Взрослые могут отдохнуть, дети – порезвиться на разнообразных горках.

Для умников всех возрастов Лодзь припасла еще один сюрприз – в здании первой местной ТЭЦ работает современный центр науки и техники ЕС1, где вы сможете узнать все о важнейших достижениях человечества и даже попробовать... самостоятельно управлять электростанцией! А также посетить удивительный сферический кинотеатр, где каждый зритель чувствует себя так, будто бы он не перед экраном, а внутри изображения – словно киногерой.

Не стоит забывать, что Лодзь – это еще и столица польского кинематографа. Именно здесь находится легендарная театральная, теле- и киношкола, подарившая и Польше, да и всему миру лучших деятелей киноискусства (на Петрковской есть аллея звезд – с именами Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси, Анны Дымна, Даниэля Ольбрыхского, Павла Павликовского и других), и именно в этом городе, во дворце богатейшего промышленника ХХ века Кароля Шайблера, расположен единственный в Польше музей кинематографии.

Первые камеры, старинные афиши и рисованные вручную плакаты, а также удивительные устройства, при помощи которых смотрели, говоря современным языком, слайды и слушали музыку полтора столетия назад, ждут вас в этом музее. Некоторых экспонатов вы не увидите больше нигде в Европе, а тут они есть, причем в рабочем состоянии! Как, например, фотопластикон, сконструированный в 1900-м году.

Дворец Шайблера, как и другой красивейший дворец, принадлежавший его прямому конкуренту фабриканту Познанскому (сейчас там находится музей города Лодзи), стоит посетить не только ради музейных экспонатов, но и просто для того, чтобы полюбоваться уникальными интерьерами. Резные деревянные лестницы, невероятной красоты камины и печи, секретеры, зеркала… Все сделано с невероятным вкусом – лучшими мастерами не только Польши, но и Германии, Италии, Австрии… Диву даешься: откуда у людей, вышедших из народа, бизнесменов-нуворишей отнюдь не королевских кровей, такое представление о стиле? Роскошь, но не Пшонка-стайл однозначно.

В самом центре Лодзи вас ждет настоящий рай для шопоголиков, огромный торгово-развлекательный центр Manufaktura ("Мануфактура"), расположившийся в зданиях бывшей фабрики Познанского. По правде говоря, эта фабрика по производству тканей из хлопка мануфактурой никогда не была, потому что ручной труд уже не использовался, вовсю работали машины, однако название красивое, намекающее на эксклюзивность, на крафт, поэтому его и фабрикант использовал, и в наши дни его решили оставить.

Сейчас бывшей фабрикой владеют инвесторы – французская компания, не поляки, но все, что можно было сохранить с былых времен, сохранено и отреставрировано. В "Мануфактуре", помимо магазинов мировых и местных брендов, находятся кафешки, ресторанчики, различные креативные площадки, где проходят выставки, презентации, лектории, джазовые концерты… В общем, в выходные все любопытные и жадные до новых впечатлений лодзяне и гости кучкуются именно там.

Ну, или на уже не раз упомянутой Петрковской, где масса уникальных уголков для так называемого инстаграмного туризма: от оригинального памятника выдающемуся лодзянину Артуру Рубинштейну, оскароносному пианисту (музыкант увековечен за роялем, крышкой которого служит… ангельское крыло), до огромнейшего мурала, посвященного самому известному лодзянину в мире.

Вы удивитесь, но речь идет о… Геральте из Ривии, том самом ведьмаке, придуманном польским фантастом Анджеем Сапковским. Именно в Лодзи 73-летний Сапковский, чьи книги издаются миллионными тиражами, живет (кстати, довольно скромно, без пафоса, не строя из себя мировую звезду) и творит, поэтому местные жители считают его героя своим земляком.

В топе интересных мест также удивительный вокзал с разноцветной крышей, который лодзяне прозвали "конюшней единорогов" (единорог в наличии имеется – памятник этому сказочному зверю установлен рядом с вокзалом), и хорошо известный всем жителям города пассаж Розы, расположенный в самом начале улицы Петрковской.

Стены зданий в этом пассаже украшены уникальной зеркальной мозаикой – именно так, будто в разбитом зеркале, видела мир девочка Роза, дочь художницы Йоанны Райковской, создавшей эту инсталляцию. Роза страдала редким заболеванием глаз, но, как утверждают лодзяне, излечилась чудесным образом – сразу после того, как в городе появилась эта достопримечательность…

На самом деле, в Лодзи буквально на каждом шагу вы найдете какое-нибудь интересное место, с которым связана трогательная история: всех не перескажешь. Проще поехать – хотя бы на уикэнд – и послушать обо всем этом из уст местных гидов, в том числе украиноговорящих. Найти их несложно: Лодзинская туристическая организация (где, кстати, можно купить сувениры – от магнитиков и открыток до чашек, книжек, футболок с символикой Лодзи) находится на все той же улице Петрковской, в доме №28. Там вам подскажут, как получить максимум удовольствия от пребывания в Лодзи, и будьте готовы, что выходные в этом городе вам обязательно захочется продлить и повторить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как составить маршрут бюджетного путешествия по Польше для всей семьи или целого класса.