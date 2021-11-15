Поток туристов в Украину вырос: из каких стран едут и что их привлекло

В 2021 году туристическая сфера начала восстанавливаться после экстремальных условий в прошлом году. В первые три квартала количество туристов, въехавших на территорию Украины, выросло на 12,6%.

Как сообщается на официальной странице государственного агентства развития туризма Украины в Facebook, в 2021 году в нашу страну въехали более 3 млн иностранцев. В Госагентстве подчеркнули, что в текущем периоде случилась переориентация основных туристических рынков для страны.

Отмечается, что в Украину приезжали европейцы (70%), иностранцы из Азии (3%), туристы и Северной Америки (1,4%), из Африки (0,6%), Океании и Южной Америки (0,2%).

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В списке стран (15), из которых больше всего въехало туристов в Украину:

Молдова 744 630 человек (на 125,4% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Россия – 411 373 человек (на 128,3% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Польша – 209 039 человек (на 78,2% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Румыния – 200 370 человек (на 107,4% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Беларусь – 199 553 человек (на 4,7% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Турция – 171 955 человек (на 91,4% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Венгрия – 152 390 человек (на 56,8% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Германия – 111 675 человек (на 181,1% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Израиль – 96 250 человек (на 321,9% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

США – 81 581 человек (на 290,6% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Саудовская Аравия – 48 660 человек (на 24 475,8% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Италия – 39 499 человек (на 181,8% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Великобритания – 37 384 человек (на 146,1% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Индия – 34 947 человек (на 117,8% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года);

Азербайджан – 33 410 человек (на 202,3% больше в сравнении с тремя кварталами прошлого года).

Напомним, что Европейский союз исключил Украину из "зеленого списка" 9 ноября, однако каждая страна самостоятельно решает пускать ли украинских туристов на свою территорию. Среди стран, которые готовы принимать украинцев – Латвия, Испания, Словакия, Греция, Швеция, Франция, Кипр, Эстония, Чехия, Хорватия, Дания, Австрия, Нидерланды, Бельгия и Ирландия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине количество туристов из Саудовской Аравии выросло. Чаще всего их можно встретить в Киеве, Львове и Буковеле. О том, почему туристы из Саудовской Аравии едут в Украину, читайте в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал о семи привычках украинцев, вводящих иностранцев в ступор.