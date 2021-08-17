Украинка – об отдыхе в Египте: дышать легче, чем в Турции, но пирамиды беспощадно разрушаются

Туристка Анна Емельянова рассказала, что во время отдыха в Египте ее порадовало то, что там не сильно жарко летом и "дышать намного легче", чем в Турции в этот же период. Однако есть и существенные недостатки – пирамиды беспощадно разрушаются.

Подробнее об этом путешественница написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что людям, которые еще не видели египетские пирамиды, лучше поторопиться. По словам Анны, их состояние ухудшается с каждым днем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Этим летом я впервые в своей жизни побывала в Египте. На удивление, не такая уж там и жара, как я думала. Дышать намного легче, чем, например, в Турции в то же время. Если вы еще не видели пирамиды, то лучше поторопиться. Потому что они беспощадно разрушаются и временем и людьми", – объяснила подробнее украинка.

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Кроме того, она рассказала, что на так называемых "египетских Мальдивах" вода очень чистая и белый песок.

"Также впервые побывали на "Египетских Мальдивах". Белоснежный песок, кристально чистая и очень теплая вода. Невозможно хорошо", – подытожила Анна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы стараются избегать контактов с россиянами, когда отдыхают на курортах Турции и Египта. Ведь часто между туристами двух стран начинаются разговоры о политике, из-за которых трудно избежать скандалов и конфликтов. Поэтому отдыхающие из Украины стараются лишний раз не пересекаться с географическими соседями.