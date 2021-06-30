Турция или Греция: сравнение отелей, пляжей, цен и экскурсий. Фото

Многие туристы отдают предпочтение турецким курортам, рассчитывая на бюджетный отдых. В то же время Греция гарантирует великое множество вариантов на любой вкус и кошелек.

Важно определиться, чего вы хотите от отдыха, ведь каждая из этих стран уникальна и обладает своим национальным колоритом. OBOZREVATEL решил помочь разобраться, где лучше отдыхать украинцам – в Турции или Греции в 2021 году.

Условия въезда

Украинцам, чтобы попасть в Турцию, нужно за 72 часа до прибытия сдать ПЦР-тест и получить результат на английском языке. В этот же период надо заполнить онлайн-форму на сайте.

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Также можно предоставить справку о вакцинации от COVID-19 или документ о наличии антител.

Жилье

Турция предоставляет широкий выбор отелей на любой бюджет с системой "все включено". При этом есть вероятность попасть в совершенно другие условия, чем на фото в турагенстве. Отели, избалованные большим наплывом отдыхающих из Восточной Европы, научились экономить на сервисе, поэтому внимательно подходите к выбору отеля.

Также стоит отметить, что при одинаковой "звездности" отели в Турции все же немного проигрывают греческим: может быть более скромный номер, хуже еда. Зато цена более приятная для наших туристов и подходит для бюджетного отдыха.

При покупке полных туров с питанием на неделю можно проследить тенденцию, что в Турцию полететь примерно в 1,2-1,4 раза дешевле, чем в Грецию: самые бюджетные отели предлагают отдых на двоих в середине июля от 17 500 грн на 7 ночей.

Пляжи

Турецкие пляжи характеризуются своим разнообразием. Есть как песчаные, так и галечные. Они отлично обустроены и готовы предоставить различные развлечения туристам.

Национальная кухня

Считается, что турецкая еда ничем не уступает по вкусу самым популярным национальным кухням мира. В Турции обязятельно нужно попробовать пахлаву, долму, булгур пилави и многое другое.

Еду, приготовленную поварами в стране, нельзя сравнивать с нашими аналогами, поскольку они умеют готовить свои родные блюда так, как никто другой. Попробуйте сходить в ресторан вне отеля, чтобы "прочувствовать" страну изнутри.

Но в Турции недешевые рестораны. Так, обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. Экономные туристы могут подыскать:

местные общепиты с комплексными обедами до 11$;

фаст-фуды – до 19$;

недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.

Достопримечательности и экскурсии

Сложно сравнивать достопримечательности двух стран, имеющие столь сложную и тесно переплетенную историю. Ведь современная Турция – это часть древней Византии, и здесь сохранилось множество исторических памятников античной культуры.

Например, руины древней Трои, старинный город Эфес и множество других достопримечательностей. Но за экскурсионными впечатлениями в эту страну ездят во вторую очередь, на первом месте – ленивый пляжный отдых в отеле по системе "все включено" и купание в прозрачных водах Средиземного и Эгейского моря.

Условия въезда

Украинцам с 14 мая 2021 года разрешили посещать Грецию с туристической целью, имея при себе заполненный бланк локации пассажира, сертификат о прививках против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.

Также важно знать, что уже в аэропорту туристов могут выборочно протестировать на COVID-19.

Жилье

В Греции тоже имеется множество отличных отелей с высоким уровнем сервиса, но они стоят на порядок дороже турецких. Аренда виллы в Греции станет хорошей альтернативой отелю для больших компаний или пары.

Если вы рассматриваете пакетные туры в Грецию, то стоит обратить внимание на горящие путевки. К примеру, некоторые турагенства предлагают тур на остров Родос из Киева на 7 ночей в апарт-отеле (одна звезда) за 171€ для одного. Если же вы планируете отдыхать в условиях получше и с питанием, то на двоих полный пакетный тур по системе "все включено" обойдется от 31 700 грн за двоих на 7 ночей (на острове Крит).

Пляжи

Климат Греции гораздо мягче турецкого и больше подходит для детского организма. При этом острова Греции на порядок выше по комфортабельности и развитости инфраструктуры, а также по разнообразию пляжей – с крупной и мелкой галькой, черные и красные вулканические, каменистые и песчаные.

Питание

Вкусовые качества традиционных блюд Греции удивительны и способны порадовать любого гурмана. Особо стоит отметить богатство вкуснейших блюд из морепродуктов местной кухни.

Так, обязательный элемент отдыха – поиск таверн, где стоит попробовать гирос, мусаку и греческий салат. Любопытно, что цены именно на еду в Греции – одни из самых низких в Европе. Завтрак в ресторане обойдется в 5 евро, обед – до 14, а ужин – в пределах 25€.

При этом разительное отличие турецкой и греческой кухонь – "отношения" со свининой. Бекон или настоящую мясную шаурму в Турции найти практически невозможно. Вам предложат скорее жесткую и несочную баранину. А в Греции наоборот – свинина дешевая, и встречается в тавернах чаще, чем курица.

Достопримечательности и экскурсии

Греция может дать фору количеством памятников древнего искусства, особое место среди которых занимает знаменитый на весь мир Акрополь, находящийся в Афинах. Многие туристы стремятся приехать в эту страну, чтобы полюбоваться и неповторимыми монастырями Метеоры, и отправиться в паломническую поездку на Святую Гору Афон.

Если взять в аренду авто и проехаться от пляжной линии вглубь страны, то практически каждые 500 метров будут встречаться указатели с направлением к древним раскопкам, храмам, монастырям, древним поселениям и крепостям.

Так, если сравнивать исключительно столицы Греции и Турции, то можно смело отметить, что прогулка по древним районам Афин будет намного интересней и насыщенней, чем осмотр невзрачной Анкары, застроенной бизнес-центрами.

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