Турция или Греция: сравнение отелей, пляжей, цен и экскурсий. Фото
Многие туристы отдают предпочтение турецким курортам, рассчитывая на бюджетный отдых. В то же время Греция гарантирует великое множество вариантов на любой вкус и кошелек.
Важно определиться, чего вы хотите от отдыха, ведь каждая из этих стран уникальна и обладает своим национальным колоритом. OBOZREVATEL решил помочь разобраться, где лучше отдыхать украинцам – в Турции или Греции в 2021 году.Турция
Условия въезда
Украинцам, чтобы попасть в Турцию, нужно за 72 часа до прибытия сдать ПЦР-тест и получить результат на английском языке. В этот же период надо заполнить онлайн-форму на сайте.
Также можно предоставить справку о вакцинации от COVID-19 или документ о наличии антител.
Жилье
Турция предоставляет широкий выбор отелей на любой бюджет с системой "все включено". При этом есть вероятность попасть в совершенно другие условия, чем на фото в турагенстве. Отели, избалованные большим наплывом отдыхающих из Восточной Европы, научились экономить на сервисе, поэтому внимательно подходите к выбору отеля.
Также стоит отметить, что при одинаковой "звездности" отели в Турции все же немного проигрывают греческим: может быть более скромный номер, хуже еда. Зато цена более приятная для наших туристов и подходит для бюджетного отдыха.
При покупке полных туров с питанием на неделю можно проследить тенденцию, что в Турцию полететь примерно в 1,2-1,4 раза дешевле, чем в Грецию: самые бюджетные отели предлагают отдых на двоих в середине июля от 17 500 грн на 7 ночей.
Пляжи
Турецкие пляжи характеризуются своим разнообразием. Есть как песчаные, так и галечные. Они отлично обустроены и готовы предоставить различные развлечения туристам.
Национальная кухня
Считается, что турецкая еда ничем не уступает по вкусу самым популярным национальным кухням мира. В Турции обязятельно нужно попробовать пахлаву, долму, булгур пилави и многое другое.
Еду, приготовленную поварами в стране, нельзя сравнивать с нашими аналогами, поскольку они умеют готовить свои родные блюда так, как никто другой. Попробуйте сходить в ресторан вне отеля, чтобы "прочувствовать" страну изнутри.
Но в Турции недешевые рестораны. Так, обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. Экономные туристы могут подыскать:
местные общепиты с комплексными обедами до 11$;
фаст-фуды – до 19$;
недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.
Достопримечательности и экскурсии
Сложно сравнивать достопримечательности двух стран, имеющие столь сложную и тесно переплетенную историю. Ведь современная Турция – это часть древней Византии, и здесь сохранилось множество исторических памятников античной культуры.
Например, руины древней Трои, старинный город Эфес и множество других достопримечательностей. Но за экскурсионными впечатлениями в эту страну ездят во вторую очередь, на первом месте – ленивый пляжный отдых в отеле по системе "все включено" и купание в прозрачных водах Средиземного и Эгейского моря.Греция
Условия въезда
Украинцам с 14 мая 2021 года разрешили посещать Грецию с туристической целью, имея при себе заполненный бланк локации пассажира, сертификат о прививках против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.
Также важно знать, что уже в аэропорту туристов могут выборочно протестировать на COVID-19.
Жилье
В Греции тоже имеется множество отличных отелей с высоким уровнем сервиса, но они стоят на порядок дороже турецких. Аренда виллы в Греции станет хорошей альтернативой отелю для больших компаний или пары.
Если вы рассматриваете пакетные туры в Грецию, то стоит обратить внимание на горящие путевки. К примеру, некоторые турагенства предлагают тур на остров Родос из Киева на 7 ночей в апарт-отеле (одна звезда) за 171€ для одного. Если же вы планируете отдыхать в условиях получше и с питанием, то на двоих полный пакетный тур по системе "все включено" обойдется от 31 700 грн за двоих на 7 ночей (на острове Крит).
Пляжи
Климат Греции гораздо мягче турецкого и больше подходит для детского организма. При этом острова Греции на порядок выше по комфортабельности и развитости инфраструктуры, а также по разнообразию пляжей – с крупной и мелкой галькой, черные и красные вулканические, каменистые и песчаные.
Питание
Вкусовые качества традиционных блюд Греции удивительны и способны порадовать любого гурмана. Особо стоит отметить богатство вкуснейших блюд из морепродуктов местной кухни.
Так, обязательный элемент отдыха – поиск таверн, где стоит попробовать гирос, мусаку и греческий салат. Любопытно, что цены именно на еду в Греции – одни из самых низких в Европе. Завтрак в ресторане обойдется в 5 евро, обед – до 14, а ужин – в пределах 25€.
При этом разительное отличие турецкой и греческой кухонь – "отношения" со свининой. Бекон или настоящую мясную шаурму в Турции найти практически невозможно. Вам предложат скорее жесткую и несочную баранину. А в Греции наоборот – свинина дешевая, и встречается в тавернах чаще, чем курица.
Достопримечательности и экскурсии
Греция может дать фору количеством памятников древнего искусства, особое место среди которых занимает знаменитый на весь мир Акрополь, находящийся в Афинах. Многие туристы стремятся приехать в эту страну, чтобы полюбоваться и неповторимыми монастырями Метеоры, и отправиться в паломническую поездку на Святую Гору Афон.
Если взять в аренду авто и проехаться от пляжной линии вглубь страны, то практически каждые 500 метров будут встречаться указатели с направлением к древним раскопкам, храмам, монастырям, древним поселениям и крепостям.
Так, если сравнивать исключительно столицы Греции и Турции, то можно смело отметить, что прогулка по древним районам Афин будет намного интересней и насыщенней, чем осмотр невзрачной Анкары, застроенной бизнес-центрами.
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