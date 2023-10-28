Туда лучше не ехать: в популярной среди туристов стране обнаружили 9 из 10 самых 'смертоносных городов мира'

В списке самых смертоносных городов мира за 2022 год, девять из десяти находятся в Мексике. У этой страны самый высокий уровень убийств и страшная репутация одного из ключевых узлов международной торговли наркотиками.

Об этом сообщает издание Daily Star. Другое государство, чей город вошел в рейтинг, соседка Мексики – Соединенные Штаты. Восьмое место занял Новый Орлеан с показателем 70,6 убийств на 100 тыс. жителей.

Некоторые из мексиканских городов превышают это число, однако первое место досталось Колиме – городу на юго-западе государства. Там этот показатель составляет 181,9 человека на 100 тысяч жителей, что делает Колиму самым жестоким городом в мире. Далее в списке следует Замора в центре страны, насчитывающая 177 убийств на 100 тыс.

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Из 50 городов мира по количеству убийств, 17 находятся в Мексике, и она занимает первое место. На втором – Бразилия с десятью и США с восемью. На четвертом месте Колумбия с шестью, а за ней – Южная Африка.

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