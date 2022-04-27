Снежная комната, 'лучи боли' и персонал в Armani: работник яхт раскрыл причуды владельцев-миллионеров

Анонимный сотрудник люксовых яхт миллионеров, проработавший более 20 лет в этой сфере, рассказал несколько секретов своих богатых боссов, об их причудах и опасностях путешествия. По его словам, были такие владельцы-миллионеры, которые предпочитают снежную комнату для охлаждения в жаркий день, точную копию французской кондитерской на борту и защиту от пиратов в виде лучевого оружия.

Соответствующую историю опубликовало британское издание The Times. Отмечается, что в открытом море сохраняется угроза стать жертвой пиратов, но у дорогих кораблей есть мощное оснащение, например, "лучи боли" или лучевое оружие.

"Представьте себе звуковое оружие, которое обеспечивает оглушительную, громкую акустику и "лучи боли", которые формируют узкий луч электромагнитной энергии, нагревающий кожу и вызывающий невыносимое жжение", – сказал сотрудник.

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Однако, несмотря на это, дорогие яхты — это, скорее про шикарный отдых. По словам автора материала, на яхте "Faith" длиною 96,5 метров есть снежная комната для охлаждения в жаркое время года, а также включает в себя полноразмерные корты для игры в теннис, десятиместные подводные лодки и гидрографические системы для картирования морского дна.

На другой яхте "Lady Gulya", которая принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову, есть копия французской кондитерской Ladurée, где подают хрустящие "Макароны". Отмечается, что так сделали для супруги владельца, чтобы она могла вкушать лакомство культовой кондитерской, когда и где захочет.

Анонимный сотрудник яхты также рассказал, что работал на яхте, владелец которой выбрасывал ношеные футболки, даже если носил одежду один раз.

"Он не понимал, зачем ему шкафы в спальне, потому что покупает, носит и выбрасывает одежду. Его слова стали объяснением тому, что команда мыла палубу в кашемировых джемперах от Armani", – рассказал он.

Еще одна история, которой автор поделился, "перепрыгнула" предыдущие. Владелец яхты из Австралии, не предупреждающий персонал судна, когда он прибудет и постоянно заказывающий на обед лобстер, сказал каждый день готовить морепродукты.

Работник яхты признался, что некоторые миллионеры составляют серьезный контракт. К примеру, опубликованное фото яхты в сети может стать поводом для увольнения, также запрещено общаться с прессой, а на некоторых суднах просят пройти полиграф.

Но, несмотря на серьезную секретность, заработная плата персонала, по словам анонимного сотрудника, превосходит ожидания. Шеф-повара могут зарабатывать 25 тысяч евро, а простой матрос 2,5 тысячи евро.

"Жизнь экипажа — это тяжелая работа. Нередко просыпаешься в 3 часа ночи, потому что хозяин любит бутерброд с беконом и массаж. Или ругают за то, что забыли поменяться платьями в мастер-каюте с любовницы на жену владельца яхты. Однако представление о том, что команда — это современные рабы, устарело. Если вы сможете взломать темп, награды будут богатыми, а чаевые могут исчисляться тысячами", – отметил он.

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