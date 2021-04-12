Пять городов, по которым невозможно путешествовать на авто

Существуют на планете города и деревни, которые обходятся полностью без автомобилей. Например, в деревне Церматт это запрещено на уровне закона, а в городе Ламу слишком узкие улицы.

Город Гитхорн в Нидерландах оказался в этом списке по той причине, что с некоторых пор превратился в "голландскую Венецию". Местные жители обнаружили, что в земле, где расположено поселение, есть много торфа, и начали массово его выкапывать. Так образовавшиеся ямы стали заполняться водой, пишет Travelask (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А вот в швейцарской деревне Церматт нельзя передвигаться на личном автомобиле из-за соответственного закона. Правительство установило его, чтобы избежать загрязнения воздуха. Местные жители используют для перемещения лошадей, повозки, велосипеды или электромобили.

На территории греческого города Идра запрещено использовать транспорт, в котором есть мотор, либо же который загрязняет воздух выхлопным газом. Объясняется это тем, что остров считается заповедной зоной.

5 городов, в которые не попасть на автомобиле. Pixabay.

А вот жители российской деревни Свияжск не используют машины просто потому, что в этом нет необходимости. Размеры этой местности всего 1,5 х 0,5 км.

В городе Ламу, который расположен в Кении, люди привыкли передвигаться на ослах или лодках. Этот вариант для них гораздо удобнее, ведь улицы городка слишком узкие.

Ранее OBOZREVATEL писал о самом загадочном острове в мире. В Индийском океане существует место, которое не удастся посетить даже самые экстремальным путешественникам – Северный Сентинельский остров, где людям запрещено бывать под страхом смерти.