Популярная телеведущая рассказала о плюсах и минусах отдыха в 'украинской Венеции'. Фото

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь побывала в городе Вилково (Одесская область), который называют "украинской Венецией". По ее словам, там плохая дорога, много комаров, нет пляжей, песка и прибрежной линии.

Знаменитость жила на даче у друзей, но для туристов там есть отель и местные жители сдают дачи в аренду. При этом на воде удобств нет. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказала телеведущая, "украинская Венеция" – это главная улица Вилково, которая выглядит, как обычные дачи на воде. Ширина улицы – 9-10 метров. Также там есть ржавые причалы для лодок.

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"Есть отдельные протоки – многие из них выкопаны искусственно. Для производственных целей. Очень похоже на Херсонские плавни. Узко и камышасто. Но необычно для городского жителя. Во всем остальном Вилково – обычное село на земле", – отметила ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал).

Из плюсов в "украинской Венеции" – местные жители и красивая природа. Из достопримечательностей – заповедник, в который можно попасть на лодке и увидеть там бакланов, лебедей и цаплей.

Кроме того, в Вилково Елену-Кристину Лебедь приятно удивили местные жители. По ее словам, они очень гостеприимные и общительные. Еще одно развлечение для туристов – ловля рыбы.

"Украинская Венеция" хоть и не славится романтическими признаниями на усыпанных розами гондолах, но романтическими рассветами с удочкой наперевес – очень даже!" – добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали удивительные фотографии и видео города Вилково в Одесской области, более известного под названием "украинская Венеция". Снимки были сделаны с высоты птичьего полета.