Отпуск в "красной зоне": 9 самых распространенных вопросов об отдыхе в 2021 году

Ситуация с пандемией коронавируса в странах меняется практически ежеминутно – нельзя предугадать, будет ли введен карантин, в какой зоне окажутся государства, можно ли будет пользоваться авиа и другими транспортными средствами, а также, с какими проблемами могут столкнуться туристы не только из-за пересечения границ, но и во время междугородных отправлений по Украине.

OBOZREVATEL решил разобрать самые популярные вопросы, которые волнуют туристов в 2021 году во время пандемии коронавируса.

Если страна, с которой я прилетел, оказалась в "красной зоне", что делать?

По словам главы всеукраинской Ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, не имеет значение откуда приехал турист – из страны "красной" или "зеленой" зоны. На данный момент все, кто пересекает границу с Украиной, должны действовать по одинаковому алгоритму.

"После того, как человек прилетает в Украину, необходимо сдать тест на COVID-19. Если же вы не делаете анализ в аэропорту, необходимо установить приложение "Дій вдома", с помощью которого пограничники смогут контролировать, сделали ли вы тест в течение 48 часов. Если у вас будет положительный тест – необходимо самоизолироваться на 14 дней. А если негативный, тогда у вас есть право свободно перемещаться по Украине", – рассказал Голубаха.

Все туристы, независимо с какой страны, должны действовать по одинаковому алгоритму пересечения границы Shutterstock

Если я не хочу сдавать тест в аэропорту после прибытия в страну, что делать?

В течение 48 часов туристам необходимо приехать на место самоизоляции и сдать тест в ближайшей лаборатории (все лаборатории можно найти на сайте). Если вы решились на 14-дневную самоизоляцию, то активировать приложение "Дій вдома" стоит, как только вы доберетесь до места самоизоляции.

Если я решил сдавать ПЦР-тест по прилете, что нужно делать?

В любом случае вы устанавливаете на свой смартфон приложение "Дій вдома". Далее вам необходимо пойти в одну из лабораторий, которая сертифицирована МОЗ, либо же сдать ПЦР-тест в аэропортах Украины. Все лаборатории автоматически передают данные о вашем результате в приложение "Дій вдома", и только после этого вас снимают с самоизоляции.

Если я иностранец и хочу прилететь в Украину, что для этого нужно?

Теперь для въезда в Украину всем иностранцам, независимо от страны отправления, нужно иметь страховой полис, покрывающий расходы в случае лечения COVID-19. Кроме того, в аэропорту зарубежные гости должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения украинской границы. Если отсутствует тест или страховой полис – въезд или транзит через Украину иностранному гражданину запрещен.

Иностранцу для пересечения границы Украины необходимо иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19 Shutterstock

Если в Украине город вошел в "красную зону", я могу перемещаться в другой город?

По словам Игоря Голубахи, в городах Украины нет такого контроля и правил, как с пересечением границы.

"Если какой-то из городов попадает в "красную зону", вы можете спокойно перемещаться", – заявил президент "Гамалии".

А как будет работать междугородний транспорт в Украине во время карантина?

По данным Укразалізниці, высадка и посадка пассажиров не происходит в Ужгороде, Мукачево и по всей Закарпатской и Черновицкой областях. Из Киева пока что поезда не прекращают движение.

Также на вопрос о работе автобусов на междугородних направлениях ответила компания перевозок ECOLINES.

"На сегодняшний день мы работаем без изменений и в обычном режиме, никаких ограничений у нас нет. Если вдруг будут какие-то изменения в связи с карантином, мы известим всех пассажиров об этом в смс-сообщении или же позвоним. Если пассажир приобрел билет, а затем рейс закрывают или отменяют, компания возвращает 100% стоимости проезда или же мы предлагаем сделать билет на открытую дату", – говорится на горячей линии компании.

По информации источников, из Киева пока что поезда не прекращают движение Shutterstock

Можно ли вернуть деньги за проживание во время карантинных ограничений?

Все зависит от того, как именно и где вы оформляли бронь отелей, гостиниц или апартаментов: напрямую, через турагентство, туроператора, либо через проверенные сайты, к примеру, Booking.com.

Так, если вы бронировали жилье напрямую, вам необходимо связаться с администрацией. Если же воспользовались услугами турагентств, необходимо узнавать информацию непосредственно в их компании. Если через проверенные сайты для брони жилья, стоит обратиться в службу поддержки или перезвонить на горячую линию. Точно утверждать, что вы сможете получить компенсацию, нельзя. В первую очередь нужно понимать, как именно был организован ваш отпуск, и на какие условия вы соглашались перед поездкой.

Стоит ли сейчас путешествовать, несмотря на введение "красных зон" и карантинов?

Из-за нестабильных прогнозов по случаю коронавируса, лучше перенести отпуск, чтобы защитить не только свое здоровье, но и кошелек. Поскольку никто вам не даст гарантии, что не случатся финансовые потери в связи с отменной или переносом запланированного путешествия.

Лучше перенести отпуск в 2021 году, чтобы защитить не только свое здоровье, но и кошелек Shutterstock

Где проверять актуальную информацию о ситуации, связанной с коронавирусом в стране?

Узнать больше информации о том, какой регион в Украине в "красной" зоне и какие карантинные меры приняты, можно на сайте Министерства здравоохранения Украины. А вот если вы отправляетесь в путешествие за границу, необходимо перед вылетом ознакомиться со всей актуальной информацией государства, куда вы летите.

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