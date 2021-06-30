Открыта секретная часть Колизея: под зданием есть лабиринты и подземные переходы

Для туристов со всего мира впервые откроют секретную подземную часть Колизея – легендарной арены в Риме, где до пятого века нашей эры проходили гладиаторские бои, помпезные театральные представления и ужасающие публичные казни. Под зданием находится лабиринт, подземные камеры и массивные проходы, которыми передвигались гладиаторы, порабощенные люди, а также дикие животные.

Подземная часть Колизея открылась в субботу, 26 июля. Попасть туда можно по билету Full Experience. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

После масштабной реставрации, начатой в 2018 году, туристы могут увидеть камеры, запутанные туннели, переходы, лифтовые шахты, поднимающих животных и людей через люк, а также узнать массу других подробностей об истории легендарного 2000-летнего здания.

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Отметим, что небольшая часть подземелий была открыта для туристов еще в 2010 году. Сейчас в разгаре вторая фаза реставрации – она финансируется итальянской компанией Tod's. В рамках первого этапа проведена очистка фасада Колизея. До 2024 года еще предстоит восстановить галереи, установить новую систему освещения и открыть новый центр для посетителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский турист, начертивший на одной из стен Колизея в Риме букву К, приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Кроме того, городской суд итальянской столицы обязал его в течение трех месяцев выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.