Отдых в Турции на майские праздники: ответы на популярные вопросы о путешествии

Несмотря на то, что в некоторых городах Украины ввели жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, это никак не мешает туристам планировать и бронировать отдых за границей в те страны, которые сейчас доступны для путешествий.

Поскольку приближаются майские праздники, которые сопровождаются дополнительными выходными, многие украинцы предпочитают проводить их не только за городом, но и в другой стране.

Так, одним из самых популярных направлений на маевку станет Турция, которая к тому времени уже откроет пляжный сезон и будет готова принимать туристов.

О том, как выбрать тур в Турцию, забронировать отель и какие сейчас цены на отдых, рассказали эксклюзивно для OBOZREVATEL основательница турагентства Юлия Велесь, директор туристического агентства Наталья Селезнева и владелица компании по туризму Юлия Сидоренко. Также эксперты детально поведали о том, как сдавать ПЦР-тест, кто оплачивает анализ и какие условия будут в отелях во время пандемии коронавируса.

Как выбрать курорт для отдыха в Турции?

Наталья Селезнева рассказала, что сейчас более надежно планировать пляжный отдых в Турции не самостоятельно, а через турагентство. Перелеты на такие массовые туристические направления осуществляются чартерными рейсами, украинские туристические операторы заключают контракты с отелями, поэтому выгодней приобрести путешествие в полном пакетном туре.

Основные направления "пляжной Турции" – это Анталийское (Анталия, Кемер, Белек, Сиде, Аланья) и Эгейское побережье (Мармарис, Фетхие, Бодрум). Каждый город отличается своими видам и входом в море: песчаный, галечно-песчаный, галька. В некоторых отелях и вовсе вход только с понтона. Этот момент, как правило, учитывают семьи с детьми.

"В первую очередь нужно определить для себя, что хотите получить от отдыха. Если вам важен отель, в котором проведете отпуск, тогда смотрите на Средиземном море (Анталийское побережье). Если же хотите увидеть, как ее называют, другую Турцию – смело выбирайте Мармарис, Фетхие или Бодрум с их невероятными бухтами", – рассказала эксперт.

Какая стоимость отдыха в Турции на майские праздники?

Как утверждает Юлия Велесь, стоимость отдыха в Турции зависит от отеля, региона, количества ночей, сезона, категории номера, удаленности от моря, самого качества отеля и сервиса. К примеру, если отправляться в Турцию в мае и в июне, цена будет стартовать от 15 тысяч грн на двоих на 7 ночей (отели 3-4*) и от 25 тысяч грн – отели 5*.

"Стоит ли экономить? Это решать каждому, смотря у кого какие возможности и кто к какому отдыху привык. Но если у вас есть, например, 40 тысяч грн на двоих на отдых, вы хотите новейший номер, морепродукты и импортный алкоголь, то зачем смотреть в сторону слабых 3* по цене в два раза ниже?" – отметила туроператор.

Кроме того, по словам турагента, стандартная страховка всегда включена в тур, а вот страховка от невыезда, которая помогает вернуть деньги в случае обнаружения COVID-19 до поездки, часто предлагается за отдельную плату (от 250 до 700 грн в зависимости от туроператора и страховой).

Чем отличаются отели 3*, 4*, 5*?

3* в Турции – это почти всегда будет очень бюджетный отель, с маленькой территорией (или ее отсутствием), на второй, третьей линии, без своего пляжа. Питание будет очень скромное, с маленьким выбором.

4-5* – зависит конкретно от отеля и его стоимости. Это могут быть как и на первой линии (со своим пляжем), так и на второй – через дорогу от собственного пляжа. Питание также зависит конкретно от отеля.

"Уровень отеля – это не просто наличие и количество звезд, это и его питание, и анимация, и номерной фонд, и сервис, и наличие развлекательных программ для детей и многое другое", – заявила Наталья.

Безопасно ли сейчас летать в Турцию, несмотря на карантин?

По словам Юлии Сидоренко, летать в Турцию безопасно. Это одна из немногих стран для туристов, которая максимально быстро открылась после карантина. Турция считается самым массовым направлением, куда граждане Украины могут беспрепятственно совершать свои путешествия.

"Несмотря на то, что Киев сейчас находится в красной зоне, это никак не касается наших аэропортов, все работают в штатном режиме на вылеты и прилеты. Также, сейчас в аэропортах существуют экстренные ПЦР-тесты, для тех, кто не успевает сдать анализ", – поведала турагент.

Нужно ли делать ПЦР-тесты для полета в Турцию?

Не так давно появилась информация, что тесты в Турции отменят после 15.04, поэтому на майские праздники туристы могут спокойно летать в эту страну без сдачи анализа на коронавирус. Однако, с 24.03.2021 всем прибывшим гражданам Украины, не зависимо из какой страны, необходимо установить приложение "Дій Вдома" и быть на самоизоляции 14 дней или досрочно завершить ее, сдав ПЦР-тест в Украине. Не устанавливать приложение можно, если сдать анализ за 48 часов до прилета в Украину в стране, откуда вылетаете.

"Результат анализа должен быть переведен на английский язык, а также указан QR код. Кроме того, должна присутствовать мокрая печать и подпись лаборатории", – заявила турагент.

Также туристы должны заполнить анкету на сайте до прилета в Турцию. Заполнять нужно не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. После ее заполнения турист получает так называемый HES код, который нужно сохранить на телефон и предъявить при посадке на рейс и в Турции.

Тесты оплачивают туристы или туроператоры?

ПЦР-тесты – это платная услуга для туристов, которые хотят посетить другие страны. В редких случаях, для некоторых отелей, туроператоры предлагают бесплатные тесты.

Будут ли ограничения в связи с карантином во время отдыха в Турции?

Как утверждает турагент Сидоренко, Турция не ставит ряд ограничений на сезон, поскольку сейчас пока нет возможности оценить работу отелей.

"Судя по прошлому году, ограничений практически не было – единственно лишь то, что сохранялся масочный режим за территорией отеля – для посещения торговых центров, кафе, ресторанов. На территории отеля маски не нужны. В отелях соблюдали все нормы и правила согласно карантинным ограничениям, поэтому туристам не стоит беспокоиться", – заявила эксперт Юлия.

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