Одесса или заграничный курорт: куда дешевле поехать на отдых в бархатный сезон
Многие украинцы шутят, что цены в Одессе настолько "кусаются", что будет выгоднее отдохнуть в другой стране – в Грузии, Турции или Черногории. Когда цены в Южную Пальмиру подняли ко Дню Независимости, стоимость отдыха там сравнялась с полным турпакетом на турецком морском курорте.
Так ли это, и за сколько можно будет отдохнуть в Одессе и за рубежом в сентябре – читайте в материале OBOZREVATEL.Расходы на дорогу
Из Киева в Одессу курсирует несколько поездов. Билет в плацкартный вагон можно купить от 180 грн в одну сторону, но дорога займет более 13 часов.
Сократить время в пути можно на Интерсити. Сидячий билет в первом классе обойдется в 830 грн, а во втором – от 450 грн.
Также можно добраться на автомобиле (на бензин в одну сторону уйдет 1-1,5 тыс. грн) или автобусе. Цены отличаются в зависимости от перевозчика, но дорога займет 6-8 часов.
Если же добираться на самолете, то цены на билеты на рейсы "Киев – Одесса" стартуют от 750 грн (эконом-класс без багажа), однако средняя цена держится в пределах 1200 грн.
А вот цены на сентябрьские авиарейсы "Киев – Стамбул", "Киев – Тиват", "Киев – Варна" в среднем стартуют от 2200 грн в эконом-классе.
В Батуми рейс в одну сторону обойдется даже дешевле – от 1852 грн. Смотрите авиарейсы на свои даты. Чем раньше купить билет – тем меньше будет его стоимость.
При желании, в Одессе можно подыскать у частников одноместные номера по цене от 200 грн за ночь. Но к морю или Дерибасовской придется ездить на автобусе не менее двух часов по пробкам.
Жилье поближе к морю будет дороже: от 500 грн в сутки за эконом и дороже. Жилье в отелях, которые позиционируют себя как 4-5 звезд (но далеко не всегда им соответствуют), обойдется минимум в 1 тысячу грн за ночь, а цены на проживание в комфортабельных отелях со всеми благами цивилизации стартуют примерно от 2600 грн.
Однако и в Стамбуле, и в Тбилиси, и даже в Будве можно найти скромные одноместные номера по цене от 300 грн за ночь. А вот ночевка в очень неплохом четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 800 грн недалеко от моря.
То есть, цены на жилье отличаются в зависимости от расположения и комфорта.
К примеру, в Черногории сейчас можно снять комнату на вилле за 20-30 евро в день или вполне комфортные апартаменты за 80-120 евро. Без проблем можно арендовать и полноценную виллу с бассейном или элитные апартаменты, но это уже будет стоить от 200-300 евро в сутки.
В бюджетных отелях есть номера и за 15-20 евро. Более приличный отель в среднем сегменте будет стоить 40-50 евро.
О легендарном одесском сервисе уже давно ходят легенды. Цены в ресторанах города действительно выше, чем в Киеве. Средний чек с человека за один прием пищи (одно блюдо + большая чашка кофе) составляет 400-500 грн.
А если вы захотите посетить популярное заведения из списка must visit, то смело можете брать с собой тысячу гривен.
Питаться дешевле можно на рынках или в Макдональдсе, но многие предпочитают на отдыхе все же более разнообразные и качественные блюда.
В Турции также недешевые рестораны. Так, обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. Экономные туристы могут подыскать:
местные общепиты с комплексными обедами до 11$;
фаст-фуды – до 19$;
недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.
В Черногории можно питаться как и фастфудом, так и комплексными обедами за 5 евро с человека. Можно покупать еду в супермаркетах IDEA и Voli и готовить самим. Обеды и ужины в ресторанах будут стоить уже от 30 евро.
В Болгарии за 100-150$ турист может позволить себе несколько обедов в ресторане, небольшой шопинг и посещение нескольких самых интересных болгарских курортов. А 200$ хватит на неделю – и можно ни в чем себе не отказывать.
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