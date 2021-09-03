Одесса или заграничный курорт: куда дешевле поехать на отдых в бархатный сезон

Многие украинцы шутят, что цены в Одессе настолько "кусаются", что будет выгоднее отдохнуть в другой стране – в Грузии, Турции или Черногории. Когда цены в Южную Пальмиру подняли ко Дню Независимости, стоимость отдыха там сравнялась с полным турпакетом на турецком морском курорте.

Так ли это, и за сколько можно будет отдохнуть в Одессе и за рубежом в сентябре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Из Киева в Одессу курсирует несколько поездов. Билет в плацкартный вагон можно купить от 180 грн в одну сторону, но дорога займет более 13 часов.

Сократить время в пути можно на Интерсити. Сидячий билет в первом классе обойдется в 830 грн, а во втором – от 450 грн.

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Также можно добраться на автомобиле (на бензин в одну сторону уйдет 1-1,5 тыс. грн) или автобусе. Цены отличаются в зависимости от перевозчика, но дорога займет 6-8 часов.

Если же добираться на самолете, то цены на билеты на рейсы "Киев – Одесса" стартуют от 750 грн (эконом-класс без багажа), однако средняя цена держится в пределах 1200 грн.

А вот цены на сентябрьские авиарейсы "Киев – Стамбул", "Киев – Тиват", "Киев – Варна" в среднем стартуют от 2200 грн в эконом-классе.

В Батуми рейс в одну сторону обойдется даже дешевле – от 1852 грн. Смотрите авиарейсы на свои даты. Чем раньше купить билет – тем меньше будет его стоимость.

При желании, в Одессе можно подыскать у частников одноместные номера по цене от 200 грн за ночь. Но к морю или Дерибасовской придется ездить на автобусе не менее двух часов по пробкам.

Жилье поближе к морю будет дороже: от 500 грн в сутки за эконом и дороже. Жилье в отелях, которые позиционируют себя как 4-5 звезд (но далеко не всегда им соответствуют), обойдется минимум в 1 тысячу грн за ночь, а цены на проживание в комфортабельных отелях со всеми благами цивилизации стартуют примерно от 2600 грн.

Однако и в Стамбуле, и в Тбилиси, и даже в Будве можно найти скромные одноместные номера по цене от 300 грн за ночь. А вот ночевка в очень неплохом четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 800 грн недалеко от моря.

То есть, цены на жилье отличаются в зависимости от расположения и комфорта.

К примеру, в Черногории сейчас можно снять комнату на вилле за 20-30 евро в день или вполне комфортные апартаменты за 80-120 евро. Без проблем можно арендовать и полноценную виллу с бассейном или элитные апартаменты, но это уже будет стоить от 200-300 евро в сутки.

В бюджетных отелях есть номера и за 15-20 евро. Более приличный отель в среднем сегменте будет стоить 40-50 евро.

О легендарном одесском сервисе уже давно ходят легенды. Цены в ресторанах города действительно выше, чем в Киеве. Средний чек с человека за один прием пищи (одно блюдо + большая чашка кофе) составляет 400-500 грн.

А если вы захотите посетить популярное заведения из списка must visit, то смело можете брать с собой тысячу гривен.

Питаться дешевле можно на рынках или в Макдональдсе, но многие предпочитают на отдыхе все же более разнообразные и качественные блюда.

В Турции также недешевые рестораны. Так, обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. Экономные туристы могут подыскать:

местные общепиты с комплексными обедами до 11$;

фаст-фуды – до 19$;

недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.

В Черногории можно питаться как и фастфудом, так и комплексными обедами за 5 евро с человека. Можно покупать еду в супермаркетах IDEA и Voli и готовить самим. Обеды и ужины в ресторанах будут стоить уже от 30 евро.

В Болгарии за 100-150$ турист может позволить себе несколько обедов в ресторане, небольшой шопинг и посещение нескольких самых интересных болгарских курортов. А 200$ хватит на неделю – и можно ни в чем себе не отказывать.

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