Кипр вводит новые правила въезда туристов с 15 декабря: что изменится

Власти Кипра вводят новые правила въезда для туристов с 15 декабря. От прибывших в страну путешественников будут требовать обязательный экспресс-тест на коронавирус.

"Пассажиры, прибывшие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия", – сообщает пресс-служба Консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр. Отмечается, что тест для туристов будет бесплатным, при наличии документа, удостоверяющего личность и посадочного талона.

Однако, тех, кто вакцинированы бустерной дозой, это правило не касается.

Также вводят обязательный карантин в государственных карантинных центрах для всех граждан, у которых обнаружили штамм "Омикрон" или любой другой вид его мутации.

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Кроме того, с 15 декабря 2021 года по 30 января 2022 года только вакцинированные путешественники, как минимум с первой дозой, при наличии отрицательного результата экспресс-теста или ПЦР-теста, смогут иметь доступ к общественным мероприятиям: юбилеи, крестины, посещение ресторанов и кафе.

А рождественские мероприятия, которые организованные частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом на Кипре вовсе отменили, если они проводятся без соблюдения протоколов.

К слову, в МИД Украины обновили список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Это связано с тем, что некоторые из государств пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Польша ввела дополнительные правила для пересечения границы страны с 15 декабря. Теперь путешественникам необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19.