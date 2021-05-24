Как выглядят легендарные постройки, которые ждет "большая реставрация" в 2021 году в Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень проектов, которые планируют реализовать в этом году. Программа восстановления культурного наследия по Украине будет длиться 4 года.

В 2021 году запланировано отремонтировать 22 объекта, на которые выделили 400 млн гривен. В список вошли замки, дворцово-парковые комплексы и церкви. OBOZREVATEL собрал фото архитектурных сооружений, некоторые из них в аварийном состоянии.

Троицкая надвратная церковь на территории Киево-Печерской лавры построена в XII веке. Последний ремонт в храме проходил еще в 1960-х годах, тогда обновили позолоту, колокольни и элементы декора.

На территории Киево-Печерской лавры планируют реставрировать несколько объектов, в частности Онуфриевскую башню, которую строили еще при Иване Мазепе в 1689 году. Оборонительные стены вокруг Киево-Печерской лавры также нуждаются в восстановлении.

На Западной Украине отреставрируют много крепостей. Галицкий замок находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Хотинскую крепость ежегодно посещают тысячи туристов, но мало кто знает, что сооружение находится в аварийном состоянии. Программа "Велике будівництво" предусматривает ремонт южной башни и замену крыши.

В 2021 году будут ремонтировать Национальный художественный музей в Киеве. Здание музея древностей и искусств находится в аварийном состоянии.

В Софии Киевской будут ремонтировать сразу несколько зданий. Бывшую хлебную переоборудуют под выставочный зал, а консисторию обустроят как административные помещения.

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского нуждается в масштабной реставрации.

В Жолковском замке проведут комплексную реставрацию, ведь это популярный туристический объект.

Замок в Подгорцах вошел в перечень объектов, которые будут ремонтировать в 2021 году. В замковом комплексе планируют реставрировать дворец, костел св. Иосифа и Гетманский заезд.

Олесcкий замок на Львовщине строили еще в XIV веке. Известный туристический центр уже начали реставрировать.

Музей Тараса Шевченко в Каневе, где похоронен известный писатель, внесли в перечень объектов, которые будут реставрировать.

В Драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове планируют ремонтировать камерную сцену.

В Збараже планируется капитальный ремонт Збаражского замка. Будут реставрировать мост и стены.

В Чертковском замке ликвидируют аварийное состояние здания и восстановят крышу.

В Качановском дворце на Черниговщине будут проводить ремонтные работы. Восстановят беседку на территории парка, которая принадлежала композитору Михаилу Глинке.

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