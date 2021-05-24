Как выглядят легендарные постройки, которые ждет "большая реставрация" в 2021 году в Украине

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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В Украине 80% памятников архитектуры нуждаются в реставрации.

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень проектов, которые планируют реализовать в этом году. Программа восстановления культурного наследия по Украине будет длиться 4 года.

В 2021 году запланировано отремонтировать 22 объекта, на которые выделили 400 млн гривен. В список вошли замки, дворцово-парковые комплексы и церкви. OBOZREVATEL собрал фото архитектурных сооружений, некоторые из них в аварийном состоянии.

Троицкая надвратная церковь на территории Киево-Печерской лавры построена в XII веке. Последний ремонт в храме проходил еще в 1960-х годах, тогда обновили позолоту, колокольни и элементы декора.

Троицкая надвратная церковь находится у главного входа в Киево-Печерскую лавру.

На территории Киево-Печерской лавры планируют реставрировать несколько объектов, в частности Онуфриевскую башню, которую строили еще при Иване Мазепе в 1689 году. Оборонительные стены вокруг Киево-Печерской лавры также нуждаются в восстановлении.

Онуфриевская башня – укрепление стен Киево-Печерской Лавры.

На Западной Украине отреставрируют много крепостей. Галицкий замок находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Галицкий замок в Ивано-Франковской области был построен в XIV в.

Хотинскую крепость ежегодно посещают тысячи туристов, но мало кто знает, что сооружение находится в аварийном состоянии. Программа "Велике будівництво" предусматривает ремонт южной башни и замену крыши.

Хотинская крепость является архитектурным сооружением национального значения.

В 2021 году будут ремонтировать Национальный художественный музей в Киеве. Здание музея древностей и искусств находится в аварийном состоянии.

Национальный художественный музей в Киев будут реставрировать.

В Софии Киевской будут ремонтировать сразу несколько зданий. Бывшую хлебную переоборудуют под выставочный зал, а консисторию обустроят как административные помещения.

В Софийском соборе планируется ремонт во многих зданиях.

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского нуждается в масштабной реставрации.

Консерваторию отремонтируют в этом году.

В Жолковском замке проведут комплексную реставрацию, ведь это популярный туристический объект.

Жолковский замок на Львовщине отремонтируют в 2021 году.

Замок в Подгорцах вошел в перечень объектов, которые будут ремонтировать в 2021 году. В замковом комплексе планируют реставрировать дворец, костел св. Иосифа и Гетманский заезд.

В Замковом комплексе в Подгорцах будут реставрировать несколько объектов.

Олесcкий замок на Львовщине строили еще в XIV веке. Известный туристический центр уже начали реставрировать.

Олеcский замок и костел Капуцинов у подножия крепости планируют реставрировать.

Музей Тараса Шевченко в Каневе, где похоронен известный писатель, внесли в перечень объектов, которые будут реставрировать.

Музей Тараса Шевченко в Каневе нуждается в ремонте.

В Драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове планируют ремонтировать камерную сцену.

В Драматическом театре Марии Заньковецкой будут ремонтировать сцену.

В Збараже планируется капитальный ремонт Збаражского замка. Будут реставрировать мост и стены.

В Збаражском замке в Тернопольской области будут реcтаврировать мост.

В Чертковском замке ликвидируют аварийное состояние здания и восстановят крышу.

От Чертковского замка на Тернопольщине остались руины.

В Качановском дворце на Черниговщине будут проводить ремонтные работы. Восстановят беседку на территории парка, которая принадлежала композитору Михаилу Глинке.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" находится на Черниговщине.

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