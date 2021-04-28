Хургада vs Шарм-эль-Шейх: какая погода и где лучше отдыхать

Собираясь весной на отдых в Египет и выбирая лучшие курорты, следует учесть такие важные моменты, как погода и климат. Если вы не можете выбрать, куда полететь – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх – не тратьте время на раздумия, ведь условия там практически одинаковые.

Об этом сообщили ведущие YouTube-канала Travel24 Максим и Валентина Анисимовы. По словам экспертов, эти города находятся рядом друг с другом, буквально пару часов на лодке из одного места в другое. Соответственно, сильно большой разницы в погоде не будет (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Может быть на пару градусов разница. И то, это будет зависеть от ветра, грозы, либо от района, где находится отель", – заявили они.

Также эксперты добавили, что тут уже дело везения – на какую погоду вы попадете. Поэтому они посоветовали сильно не заморачиваться над выбором и лететь туда, где вам больше нравится.

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