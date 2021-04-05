Египетские "снежные" горы стали новой забавой для туристов. Фото

В городе Порт-Фуаде, который расположен у северного окончания Суэцкого канала, нашли новую туристическую достопримечательность – невероятные "снежные" горы. Но, как оказалось, это не выпавший снег, а запасы соли.

Фотограф Мохамед Вардани сделал несколько уникальных кадров, на которых счастливые путешественники спускаются по "заснеженной" горке, несмотря на то, что они находятся в жарком Египте. Об этом пишет CNN (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Вардани рассказал, что делает подобные снимки, чтобы показать туристам Египет с новой, необычной стороны. По его словам, это поспособствует тому, что люди начнут интересоваться не только привычными пирамидами, но и другими объектами.

"Горы белого цвета напоминают снежные вершины на Северном полюсе", – подметил фотограф.

Также мужчина заявил, что соль обладает целебными свойствами и способна выводить из организма негативную энергию. А если же посетить уникальное место в зимнее время, то можно окунуться в настоящую морозную атмосферу.

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