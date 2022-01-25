Дом-мираж в швейцарских Альпах назвали "убийцей птиц". Что не так с необычным творением Дага Эйткена

Катерина Малай
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Дом-мираж в швейцарских Альпах назвали 'убийцей птиц'. Что не так с необычным творением Дага Эйткена

Уникальное зеркальное здание в швейцарских Альпах назвали "убийцей птиц" из-за того, что они врезаются в стены во время полета. Этот факт вызвал возмущение у зоозащитников и спровоцировал скандал вокруг произведения американского художника Дага Эйткена.

Общество разделилось на тех, кто требует снести необычный дом, и тех – кто видит в нем искусство. Об этом сообщило издание Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дом-мираж, как его назвал сам автор, создавался с целью "сохранить эстетику" сельской местности Альп и привлечь внимание туристов к живописным пейзажам, отражающимся в зеркалах на стенах здания.

Уникальное зеркальное здание в швейцарских Альпах назвали "убийцей птиц"
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Дом-мираж, создавался с целью "сохранить эстетику" сельской местности Альп

Однако дизайн создал большую проблему для местных птиц, которые случайно врезаются в архитектурное произведение во время полета и падают на землю.

Сам Даг Эйткен утверждает, что при строительстве были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дикой природы.

"При строительстве Mirage Gstaad команда монтажников работала с Фогельварте Семпахом (Швейцарское общество защиты птиц) и добавила горизонтальные черные линии, установленные каждые три сантиметра на фасаде, чтобы отвлекать от отражающих поверхностей мигрирующих птиц и чтобы сделать дом видимым для них", – заявил автор идеи.

Дизайн создал большую проблему для местных птиц
Даг Эйткен утверждает, что при строительстве были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности дикой природы.

Несмотря на это, местные жители продолжают находить тела птиц у дома-миража и требовать от местного правительства немедленного демонтажа.

Отметим, что "убийца птиц" – одноэтажное здание, которое изнутри и снаружи обшито зеркалами, и в которое разрешается входить всем желающим. Художник пытался перенести свою любовь к "текучести жизни" в работу, которая бы все время менялась, отражая происходящее вокруг нее.

Местные жители продолжают находить тела птиц у дома-миража
Внутри дом-мираж также обшит зеркалами

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