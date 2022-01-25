Дом-мираж в швейцарских Альпах назвали 'убийцей птиц'. Что не так с необычным творением Дага Эйткена

Уникальное зеркальное здание в швейцарских Альпах назвали "убийцей птиц" из-за того, что они врезаются в стены во время полета. Этот факт вызвал возмущение у зоозащитников и спровоцировал скандал вокруг произведения американского художника Дага Эйткена.

Общество разделилось на тех, кто требует снести необычный дом, и тех – кто видит в нем искусство. Об этом сообщило издание Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дом-мираж, как его назвал сам автор, создавался с целью "сохранить эстетику" сельской местности Альп и привлечь внимание туристов к живописным пейзажам, отражающимся в зеркалах на стенах здания.

Видео дня

Однако дизайн создал большую проблему для местных птиц, которые случайно врезаются в архитектурное произведение во время полета и падают на землю.

Сам Даг Эйткен утверждает, что при строительстве были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дикой природы.

"При строительстве Mirage Gstaad команда монтажников работала с Фогельварте Семпахом (Швейцарское общество защиты птиц) и добавила горизонтальные черные линии, установленные каждые три сантиметра на фасаде, чтобы отвлекать от отражающих поверхностей мигрирующих птиц и чтобы сделать дом видимым для них", – заявил автор идеи.

Несмотря на это, местные жители продолжают находить тела птиц у дома-миража и требовать от местного правительства немедленного демонтажа.

Отметим, что "убийца птиц" – одноэтажное здание, которое изнутри и снаружи обшито зеркалами, и в которое разрешается входить всем желающим. Художник пытался перенести свою любовь к "текучести жизни" в работу, которая бы все время менялась, отражая происходящее вокруг нее.

Ранее OBOZREVATEL писал о заброшенном христианском парке развлечений, который называют "мусорной свалкой Иисуса". В сети показали жуткие кадры.