Больше ребенка. На пляж Южной Африки выбросило гигантского кальмара

На пляже Южной Африки в небольшом городке неподалеку от Кейптауна местная жительница Али Паулюс увидела, что на берег выбросило редкое морское существо, гигантского кальмара, размерами больше человеческого ребенка. Морской житель имел травму над одним из щупалец, очевидно, полученную от винта лодки.

Гигантские кальмары являются одними из самых неосязаемых существ на планете, живут на глубинах от 300 до 1000 метров и очень редко выходят на поверхность, пишет Mirror.

Женщина заснимала тело невероятного существа с запутанными щупальцами.

Известно, что в последний раз в Кейптауне подобный инцидент произошел в 2020 году. Тогда на берег выбросило детеныша гигантского кальмара.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на марте Южной Калифорнии в США выбросило огромную тушу редкой рыбы, длина которой составила более двух метров.