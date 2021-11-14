Берлин. Сокровища Египта, золото Крыма, пиво с какашками и секс-вечеринки

Памятники старины и современное искусство, торговые центры – рай для любителей шопинга, кафешки с уличной едой и дорогие рестораны, пабы с крафтовым пивом и тематические бары, фешенебельные отели и демократичные хостелы, а еще дискотеки, клубы… Все это собрано в одном городе, и город этот – Берлин.

Здесь почти четыре миллиона жителей – и десятки, если не сотни тысяч туристов каждые выходные. OBOZREVATEL расскажет, как не потеряться в Берлине и получить от него удовольствие.

Из Украины в Германию могут въехать лишь те туристы, которые полностью привиты от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины, причем после второй должно пройти 14 полных дней. Германия, как и многие другие страны ЕС, признает только четыре типа вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

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Поскольку Украина, увы, в списке стран повышенного риска, перед поездкой вам необходимо зарегистрироваться на сайте einreiseanmeldung.de. Это касается всех путешественников – как взрослых, так и детей. Когда заполните анкету, система выдаст PDF-файл. Его нужно распечатать либо сохранить в телефоне – перед вылетом или по прибытии в Германию вас могут попросить показать его. Как и страховку, которую тоже желательно оформить. Впрочем, OBOZREVATEL советует делать это перед путешествием в любую страну, даже если вы едете туда на день-два.

Летают в Германию как "дорогие" авиакомпании, так и лоукостеры, ездят автобусы многих перевозчиков (из Киева и не только), поэтому билет найдется на любой кошелек. Лично мне удавалось съездить в Берлин из украинской столицы… Не поверите: за 35 гривен! Правда, было это в начале 2020 года, ехала я в автобусе часов 20, а скидку поймала на рождественской распродаже. Сейчас таких низких цен, увы, на горизонте нет, но хантить скидки – очень полезный навык для путешественника.

Подпишитесь на перевозчиков – и получайте уведомления об акциях: вдруг ваше желание куда-то съездить, возможность потратиться на это и жирная скидка на билет в город вашей мечты совпадут?

Опять же, все зависит от бюджета. Это может быть хостел за 350 гривен или недорогой отель за тысячу. Или крепкая "четверка" за 1500–2500 гривен за комфортный двухместный номер, да еще и с обалденными завтраками, где подают даже шампанское. Или хороший немецкий рислинг.

А что касается районов, я рекомендовала бы либо западный Берлин, недалеко от Потсдамской площади (Потсдамерплац), либо Шарлоттенбург. Но не из-за русского ресторана "Самовар" или продуктовых магазинов "Россия", конечно (хотя там дико смешные продукты – например, мясные консервы "Теща"), а из-за того, что в этом районе находится один из интереснейших берлинских памятников – мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Построенный в конце ХIХ века, этот удивительный храм пострадал в годы Второй мировой, однако восстановлен в первоначальном виде не был – что осталось от прежней церкви, дополнили современными постройками. Получилось стильно и креативно, комплекс зданий, в который превратилась церковь, дает пищу для размышлений: о прошлом и настоящем, о смене поколений и вкусов, о том, что у каждого века своя эстетика, но при желании можно сделать так, что противоречить друг другу они не будут… Обязательно найдите – церковь того стоит.

Где в Берлине перекусить? Берлинская еда, друзья, это интернациональная уличная еда. Поэтому не заморачивайтесь поиском особого ресторана непременно с немецкой кухней: встретите турецкий или вьетнамский – тоже ничего. Купите крендель, пончик-донат, шаурму и съедите на бегу – ничего плохого с вами не случится. Я с удовольствием хожу в заведения сети Nordsee – там незатейливые блюда из рыбы и морепродуктов либо рыбные бургеры. Так вот, полноценный обед: жареная рыба, картошка-фри, салат и сок либо бокал белого сухого, кому как больше нравится, – стоит около 10 евро. Вполне бюджетно и приемлемо.

Наберитесь терпения: список длинный, и все равно вряд ли полный, потому что Берлин очень разный, пестрый, неоднозначный… Но это и хорошо: каждый выбирает по себе.

1. Во-первых, пройдитесь по знаменитой Унтер ден Линден и сфотографируйтесь возле Бранденбургских ворот – это, пожалуй, самый очевидный символ Берлина. Создавались эти ворота с квадригой, то есть четверкой лошадей, которой управляет богиня Победы Виктория, в конце XVIII века, а в середине XX-го представляли собой развалину. Тем не менее в 1958-м памятнику вернули первоначальный вид. Туристы часто спрашивают: а это западный был Берлин или восточный? Самое интересное, что ни тот, ни другой: Бранденбургские ворота оказались "между там и здесь". Но печально известную Берлинскую стену пережили и перестояли.

2. Рейхстаг. Обязательно поднимитесь в его стеклянный купол, тем более что это бесплатно. Жмите на ссылку – и узнаете, как организовать визит. Во-первых, прикоснетесь к истории и почитаете надписи, оставленные победителями на стенах. Во-вторых, отдадите дань уважения великому архитектору ХХ века сэру Норману Фостеру, чей гений помог этот купол создать и восстановить здание Рейхстага столь интересным образом. И в-третьих, вы сможете увидеть весь Берлин и сориентироваться, куда именно хотите отправиться на прогулку.

Да, кстати. Вот что важно: отправляясь в Берлин, обязательно скачайте схему общественного транспорта – тоже для того, чтобы ориентироваться. Сначала она вас может напугать (столько разноцветных непонятных линий!), но потом вы поймете: в Берлине пользоваться транспортом очень удобно. Город большой, и если будете все время пешком ходить, вы быстро устанете.

В Берлине есть подземка U-bahn, городская наземная электричка S-bahn (на ней вы из аэропорта в город приедете), автобусы и трамваи – точные, как швейцарские часы. Где на что пересесть, вы увидите на схеме, а стоимость билета зависит от времени пользования и зоны, которая вам нужна. Центр и кольцевой маршрут электрички – зона A, за ней, до городской черты, идет зона B, ну а С – это пригород: вдруг вам захочется съездить, к примеру, в Потсдам?

Можно взять проездной на два часа, на день, неделю, месяц… Рекомендую дневной – он действителен до 03:00 следующего дня. На все три зоны – 10 евро. Только не забывайте прокомпостировать на платформе либо в вагоне, чтобы не оштрафовали.

И да, Берлин – тот город, где мне не стыдно посоветовать вам экскурсионные автобусы. Не в последнюю очередь потому, что местные City Circle "говорят" и на украинском языке.

3. Музей-мемориал погибшим евреям Европы. Он недалеко от Бранденбургских ворот, и туда как раз можно пешком от них и от Рейхстага. Один из самых сильных музеев, созданных в память о жертвах нацизма. Вы наверняка видели его на фото – тот самый, с плитами-надгробиями, вроде похожими, но в то же время разными, одинаковых нет. Как нет одинаковых судеб, даже если их безжалостно оборвала одна и та же война.

Вообще, в Берлине на эту тему самые мощные по воздействию мемориалы памятники. Вторая в моем списке – Топография террора. Так называлась выставка, посвященная всем тем ужасам, которые нацисты творили, и впервые мир увидел ее в 1987-м. Со временем она получила постоянную прописку – в здании, построенном на месте штаб-квартиры Гестапо, и выросла в научно-исследовательский центр.

Нам бы такой, в Киеве, – на базе архивов бывшего КГБ! Может, тогда бы меньше стало ностальгирующих по "самому вкусному советскому пломбиру"...

И третий памятник, мимо нельзя пройти без слез, тоже в центре города – на Фридрихштрассе, возле вокзала. Это скульптурная композиция: платформа, на которой стоят две группы детей. Ребята из обеспеченной семьи, с аккуратными ранцами и чемоданчиками, наверняка уедут в Британию – в эвакуацию. А растерянные, испуганные, оборванные, со сломанной куклой и разбитой скрипкой… Их ждет совершенно другой поезд – в один из концлагерей. Две группы детишек смотрят в разные стороны. В разное будущее. Этот памятник работы израильского скульптора Франка Майслера называется "Поезда в жизнь – поезда в смерть". И, как по мне, лупит по мозгам еще сильнее, чем ботинки на набережной Дуная в Будапеште. Будете гулять по городу – дойдите до него обязательно, потому что never again! – это и есть этот памятник. Никогда снова!

4. Более светлые и радостные переживания, связанные с музеями, ждут вас на Музейном острове. Вот сколько путеводителей по Берлину я ни смотрела – везде он упомянут, но нигде не сказано конкретно: а что же там такого классного? А классное там абсолютно все: Старый музей, Новый музей, Старая национальная галерея, Пергамский музей и Музей Боде. И рядом – потрясающий Берлинский собор, тоже достойный того, чтобы его посетить и подняться на смотровую площадку – в купол.

Но мои любимцы – это...

Новый музей, в северном крыле которого размещен Берлинский музей египетских древностей. Мало того, что вы, побывав там, все узнаете о фараонах, мумиях, жрецах и даже музыкальных инструментах и детских игрушках в Древнем Египте, так вы еще встретитесь с замечательной женщиной, знакомой с детства. Быстро вспоминайте пятый класс, историю древнего мира – кто, еще до Клеопатры, считался красавицей из красавиц? Правильно: Нефертити! С миндалевидными глазами, точеным профилем, изящной шеей…

Так вот, тот самый бюст жены фараона Эхнатона царицы Нефертити, который есть во всех учебниках, экспонируется здесь, в Берлине, в Новом музее. Разумеется, оригинал – созданный между 1353 и 1336 годами до нашей эры.

Когда Нефертити, по мнению некоторых историков, правила Египтом после смерти супруга (и брата в одном лице).

Для бюста царицы отведен отдельный, хоть и небольшой, зал в музее, и стерегут Нефертити аж четыре охранника. Фотографировать строго запрещено , потому что это произведение искусства – едва ли не самое дорогое египетское сокровище. Которое с 1919 года обосновалось в Берлине.

Однако нам с вами, друзья-украинцы, стоит побывать в Новом музее не только из-за сокровищ Египта, но и из-за тех, которые были найдены на территории нашей страны! О креченской короне слышали? Если нет, погуглите – и узнаете, что в начале прошлого века по приглашению царя Николая II в Крым приехал якобы винодел, а на деле – авантюрист из Франции Мерль де Массоно. С его подачи в Массандре стали производить уникальные вина, и за это спасибо, но ушлый гость, помимо виноделия, увлекался археологией – и в свободное время любил поковыряться в земле. А что наковырял, вывез за рубеж и распродал – как собственное…

Уникальные артефакты из греческой колонии Пантикапей, предшественницы Керчи, оказались в частных коллекциях, а также в берлинском и кельнском музеях. Кельнский сейчас на ремонте, и часть керченских сокровищ, включая золотую, инкрустированную гранатами, корону, экспонируются в Берлине. Спешите видеть! И узнавать новое о народах, населявших нашу с вами страну.

Пергамский музей, он же Пергамон. Это, в первую очередь, масштаб. Потому что Пергамский алтарь, ворота богини Иштар или рынок римского города Милет – огромные памятники. Части городов. В этом музее собрано то, что оставили нам хетты, вавилоняне, ассирийцы, древние римляне… Кроме того, там потрясающий исламский музей.

Не пожалейте тех 360 гривен, сходите, и вы поймете, почему нельзя говорить, что в древности мир населяли люди дикие и неразвитые, а мы, с нашими смартфонами и айкосами, стоим на вершине цивилизации. Кто еще дикий – вот вопрос!

В Музей Боде идите любоваться византийской коллекцией, в Старую галерею – картинами немецких художников, полотнами всемирно известных модернистов, скульптурами Родена… А если планируете поездку в Берлин на 2022 год, знайте: 25 марта 2022-го там откроется выставка Поля Гогена. Его прекрасные таитянки ждут и манят.

Ну, и еще один горячо любимый музей в Берлине, о котором не могу не сказать пару слов, хоть он и не на Музейном острове, а в берлинском Культурфоруме, ближе к Потсдамской площади. Это, конечно же, Берлинская картинная галерея, в которой представлена уникальная коллекция европейской живописи XIII – XVIII веков. Тут вам и Дюрер, и Брейгель, и Кранах, и Боттичелли, и Рафаэль, и Тициан, и Караваджо… Около 300 гривен стоит билет, и если вы любите живопись, вам стоит здесь побывать.

Билеты в упомянутые музеи можно приобрести онлайн, выбрав дату и время. А можно и вообще годичный абонемент в музеи Берлина купить, тоже через сайт, и приезжать смотреть богатейшие коллекции. 50 евро – и целый год с шедеврами!

5. Телевышка: как без нее? Во-первых, это Александерплац и уже восточный Берлин, который от западного существенно отличается: стоит посмотреть, как именно. Во-вторых, там смотровая площадка на высоте 203 метра и вращающийся ресторан на высоте 207 метров. Чем не оригинальный способ провести вечер? А рядом – идеальный для шопинга универмаг ALEXA.

6. Истсайдская галерея. "Опять галерея, блин! – ругнется кто-то из вас. – Почему все для зануд?". Спорить не буду, буду исправляться – и сразу скажу, что эта галерея не для знатоков искусства, а для инстраграмных туристов. Потому что речь идет о куске Берлинской стены с граффити. И если для вас в Берлине важно сняться на фоне целующихся Брежнева и Хонеккера, сразу ищите этот арт-объект. Ваши подписчики в один голос скажут: "Вау! Круто!".

Бары и пабы. Их такое множество, что ищите, ориентируясь на то место, где вы остановились. Тем более, если не очень хорошо в общественном транспорте ориентируетесь.

Но если нужно что-то особенное, тогда… Тогда идите-ка в общественный туалет!

Да-да, вам не показалось. Самый оригинальный бар, который я видела в Берлине, стилизован именно под туалет и называется Klo (от слова "клозет" – к украинской сети заправок это не имеет никакого отношения). Уже на входе вас "описают", то есть прямо в лицо выстрелит весьма сомнительная струя, потом вас встретит робот-эксгибиционист (и покажет именно то, чем радуют глаз эксгибиционисты), с потолка будут свисать разный мотлох, туалетная бумага, бутафорские дохлые крыски (совсем как живые), пиво вам принесут в ночном горшке (туда вмещается почти два литра), а колбаски подадут в… настоящей больничной утке: ни дать ни взять какашечки! Розыгрыши и стеб будут вас просто преследовать: то сиденье провалится, как в сельском туалете-скворечнике, но на голову что-нибудь неприятное упадет… Словом, если у вас есть самоирония, а брезгливости нет – добро пожаловать. Не скажу, что там уж очень вкусно, но за четыре евро выпьете неплохого пива. И поржете от души.

Клубы: а вы думали, я только по музеям? Нет уж! Берлинские клубы – такая же неотъемлемая часть культуры этого города, и они настолько для него важны, что местное начальство даже программу специальную придумало – "Клубная жизнь. Перезагрузка". Чтобы после долгого простоя, связанного с ковидом, клубы оживить. Ведь ни для кого не секрет: почти треть туристов едет в Берлин именно тусить! А тусовки в клубах и на дискотеках никак не вяжутся с масочным режимом и требованием зарегистрироваться или предъявить документы…

Чтобы и народ вновь пошел клубиться, и вспышки какой-нибудь дельты или лямбды не было, на входе в немецкие клубы даже делали ПЦР-тесты – в экспресс-режиме. Не болен – гуляй, Вася! Потом эта мера безопасности сменилась другой: попасть в клуб в Берлине может полностью вакцинированный либо переболевший, показав соответствующий сертификат. И, таки да, удостоверение личности. Но это полбеды, а вот как не потеряться в берлинском клубном разнообразии и найти свою тусовку?

Если вам нужен просто ночной клуб, с танцполом, DJ-сетами и коктейлями, то, опять же, ищите поблизости. Не обязательно ехать через весь город в какое-то легендарное место, куда вы в итоге можете не попасть. Из-за жесткого фейс-контроля, например, как в одном из самых известных берлинских ночных клубов Berghain. Конечно, он интересный и нетипичный: с виду – советская школа, на самом деле – бывший гей-клуб, впоследствии ставший модным, даже культовым концертным залом для любителей техно. Но уж очень велик шанс, что на входе вы услышите: "Не сегодня", простояв два-три часа.

Объяснять, почему так, никто не будет. Слишком громко смеялся. Не понравилось, как ты одет. Показалось, что пьян или под наркотой. Хотел казаться фриком (настоящих фриков пускают охотно), но был неубедителен. Пришел с толпой друзей. Переборщила с макияжем и смахиваешь на проститутку. Причиной отказа может стать что угодно, и вы, разочаровавшись, уйдете восвояси. Поэтому, если едете в Берлин именно ради клубов, прошерстите тему заранее и найдите пару-тройку вариантов попроще и понадежнее.

А если в такой клуб, как Berghain, вас впустили, помните золотое правило: не фотографировать. Иначе выгонят, и плакали все ваши усилия и 15 евро за вход. (Нужна, кстати, наличка. Никаких онлайнов и карточек – полная анонимность).

"Что ж там такое творится, что даже фоткать не дают?" – спросите вы. Да ничего особенного – если это просто техно- или DJ-клуб. Ну, могут люди выпить и отрываться под музыку. Могут парочки обжиматься, причем не всегда для нашего брата привычные. Но, если что, клубы, в которых жесть и жара, в Берлине тоже есть! Понимая, что о них вы вполне можете спросить (почему нет?), OBOZREVATEL решил поузнавать: работают ли они? Не закрылись хоть?

Оказалось, выжили! И гей-клубы, и свингерские, и эротические – вся "клубничка" победила-таки карантинные ограничения в лютом и неравном бою. И продолжает работать.

Так, например, знаменитая "Бессоница", она же Insomnia Club, по-прежнему проводит как гедонистские, так и свингерские пати. В чем разница?

На гедонистскую вечеринку можно прийти просто поглазеть: интерьер посмотреть, выгулять секси-наряд, попробовать модные коктейли… А вот на свингерской тусовке ждут тех, кому просто поглазеть – мало.

Вход для пар стоит 60 евро, для одиноких мужчин – 95, барышень впускают за 20. Но сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего – обязательное условие. Так что, друзья, даже сексом заняться вам поможет приложение "Дія"! Хотя даже она не гарантирует того, что у вас будет секс.

Как, впрочем, и оплата, ведь на сайте клуба четко говорится: гарантируем только ваше присутствие на секс-вечеринке, а вы уж там сами старайтесь, чтобы вас заприметили…

Презервативы и смазку в таком заведении вы найдете везде, в крайнем случае, возьмете у бармена. Маска аптечная не нужна. Но ту, что продается в секс-шопе, можете взять. И сменную обувь: если вы хотите предстать перед публикой светской львицей на шпильке либо джентльменом в лаковых штиблетах, то постарайтесь сделать так, чтобы ваша обувь не топала по улице. Это у себя дома вы можете не разуваться, а в свингер-клубе за порядком следят!

И с коронавирусом борются как умеют: дезинфицируют поверхность после каждого клиента, самих клиентов гоняют в душ... А, к примеру, в похожем заведении, берлинском KitKat, открылся даже пункт тестирования – и гости города, особенно набожные и скрепные, чуть в обморок не падали, видя, что толпа народу стоит в очереди туда, куда ходят, чтобы потрахаться. Российские сайты взрывались праведным гневом: кошмар, разврат, о чем думает Меркель?! Ну да Бог с ними. Перейдем к сувенирам.

Косметика Nivea. У нас ее полно, но туристки все равно ищут "самую немецкую". Найдете, обещаю: Унтер ден Линден, 28, Nivea Haus. И уж если что-то там грести в корзинку обеими руками, то пусть это будет зимний крем – от холодовой аллергии: проверенная дельная штука.

Мятный ликер в бутылке в форме Бранденбургских ворот тоже годится на добрую память: ликерчик выпьете, а "ворота" останутся.

Сувениры Ampellmann, или "Светофорчики". Стильные сережки в виде красных и зеленых человечков, чашки, зонтики, носки и т.д. с такой символикой. Во-первых, это сразу ассоциируется с Берлином, во-вторых, долговечное: зонтик служит мне уже лет пять.

Шоколадки Ritter Sport. Недалеко от площади Жандарменмаркт, где проходят берлинские рождественские ярмарки, есть намоленное сладкоежками место – трехэтажный магазин Ritter Sport. И не просто магазин, а еще и кафе, и мастерская, где вы и ваш ребенок вместе с шоколатье придумаете авторскую шоколадку! Где вы сможете составить свой подарочный набор из мини-риттеров, купить батончик весом в полкило и такие плитки шоколада, которые не найдешь больше ни в одном магазине.

Музыка! Давайте не будем забывать, что Берлин – это музыка. В одном из зданий Культурфорума (рядом с Берлинской картинной галереей, где Дюрер и Боттичелли, вспомнили?) находится классный магазин с музыкальными дисками, где можно купить записи Берлинского филармонического оркестра – одного из лучших в мире. А все потому, что это здание – знаменитый концертный зал Берлинская филармония. Вотчина этого оркестра, которым сейчас руководит российский дирижер Кирилл Петренко.

К слову, в ноябре 2021-го он представил оперу Чайковского "Мазепа" – с российскими солистами. Надеюсь, что и украинские дирижеры (а у нас они есть, причем блестящие) будут так же мощно лоббировать украинское искусство и украинских исполнителей на мировых площадках.

И вишенка на торте для любителей классики: 17 и 18 декабря 2021 года в Берлине, в легендарном зале Берлинской филармонии, выступит величайший дирижер ХХ века Зубин Мета. Билеты, конечно, раскуплены, но ведь отчаянных судьба вознаграждает. OBOZREVATEL будет рад, если вы рванете на концерт – и у вас получится. А если нет – ну, погуляете по удивительному Берлину и посмотрите на титана классической музыки в диджитал-зале филармонии. Ждем отзывов и впечатлений!

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