5 городов Европы, где можно интересно провести выходные

С развитием авиасообщений мир становится все меньше. Мы можем утром гулять по Парижу, а вечером есть жареные крылышки в берлинском пабе. OBOZREVATEL подобрал 7 интересных европейских городов, куда можно отправиться на выходные.

Все места выбирались по следующим критериям: время перелета, стоимость авиабилетов и цена двухдневного отдыха. Рейтинг формировался от самых дешевых до самых дорогих маршрутов.

Этот город прекрасен в любое время. Зимой здесь проводят рождественские ярмарки у базилики Святого Стефана. Совсем недалеко отсюда цепной мост, объединяющий районы Буда и Пешт. На Будайском холме, к которому ведет старинный фуникулёр, расположен невероятный Королевский дворец. Прихватите с собой купальник, ведь здесь находятся теплые источники, в которых можно отдохнуть и снять стресс.

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Время перелета – 1,45 часов в одну сторону

Билеты в обе стороны – 74$

2-дневный отдых – 164$

Этот портовый город удивляет всех туристов. Многоэтажки со всех сторон окружены развалинами и раскопками, половина дорог перекрыта из-за работы археологов и историков, а в центре в это время играет музыка и разливается настоящее греческое вино. Однако со временем люди привыкают к этой атмосфере, и им ее позже не хватает. Обязательно посмотрите на эту красоту с высоты Белой башни, которая находится вблизи набережной. Не упустите вниманием старинный район Лададика, который поразит вас своей подлинностью.

Время перелета – 2 часа в одну сторону

Билеты в обе стороны – 45$

2-дневный отдых – 256$

Этот город хранит память о том самом Эйфеле, который навсегда изменил историю Парижа. В центре Жироны находится большой красный мост, объединяющий современные районы со старыми. Прогуляйтесь по прилегающим улочкам. Здесь стоят длинные линии разноцветных домов, наполненных испанской атмосферой. Большинство туристов остаются в восторге от местного барочного Кафедрального собора и монастыря San Pedro de Galligans, где сейчас расположен археологический музей.

Время перелета – 3,45 часов в одну сторону

Билеты в обе стороны – 105$

2-дневный отдых – 256$

Об этом городе лишний раз и рассказывать не нужно. Он сам себя рекламирует. Знаменитый Миланский собор с тысячами голубей на площади, Замок Сфорца, базилика Святого Амвросия, церковь Сан-Маурицио и еще десятки интересных локаций ждут вас в Милане. И это уже не говоря о модных бутиках и торговых центрах, где представлены лучшие мировые бренды.

Время перелета – 2,45 часов в одну сторону

Билеты в обе стороны – 74,2$

2-дневный отдых – 304$

Этот город будто создан для отдыха от шума мегаполисов. Столица Финляндии тихая и спокойная, чем привлекает внимание туристов. Прогулки на велосипедах или пешком – это основное занятие, которое нравится всем иностранцам. А если захочется посмотреть на историческую часть города – следует отправляться в центр к высокому Кафедральному собору. Удивит же вас больше всего музей Kiasma с уникальными экспозициями.

Время перелета – около 2 часов в одну сторону

Билеты в обе стороны – 186$

2-дневный отдых – 256$

Перед планированием отпуска внимательно ознакомьтесь с правилами въезда на территорию выбранного государства.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших направлениях Европы для короткого отпуска.