4 тыс. грн за 'все включено': самый популярный курорт Турции снизил цены в конце сезона

Побережье Анталии скоро станет совсем безлюдным. Туристический сезон в Турции подходит к концу, а это значит, что цены на отдых в этой стране значительно снизятся.

TurkiyeTurizm рассказывает, что начался период закрытий отелей до следующего сезона. С 23 ноября принимать курортников будет лишь 10% гостиниц, которые работают 12 месяцев в году.

И пока на некоторых пляжах вместе с теплым бризом исчезают шезлонги и зонтики, OBOZREVATEL узнал на сайте сети туристических агентств "Поехали с нами", во сколько обойдется украинцам путевка в Турцию в финальных числах ноября (20.11 – 27.11). В стоимость входят авиабилеты, страховка и питание all inclusive. Место вылета – Киев.

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Анталья

Здесь пляжный сезон длится долго, но перед начало зимы заметно холодает. Температура воздуха держится в районе 20-25 градусов тепла днем и падает до 10 градусов ночью. Ноябрь – отличное время для экскурсионной программы. А еще в этом месяце здесь проходит много различных фестивалей. Например, фортепианной музыки или песчаных скульптур.

За недельный отдых в Анталии придется отдать от 11 026 грн за двоих.

Алания

Этот курорт считается самым теплым в Турции. Тeмпepaтуpa вoздуxa и вoды здесь в конце осени cнижaeтcя, но не так болезненно. B 20-x чиcлax ноября cтoлбик тepмoмeтpa держится в paйoнe +20, a тeмпepaтуpa вoды +22. В Алании есть различные архитектурные памятки и достопримечательности.

Приобрести путевку можно за 8 417 грн за двоих.

Сиде

Древнегреческий город-курорт на средиземноморском побережье Турции. Здесь можно найти самый большой амфитеатр в стране, где проходили гладиаторские бои. Ценители достопримечательностей и фанаты истории обязательно оценят этот курорт в любое время года.

Цены на путевку за 7 дней в Сиде начинаются от 8 345 грн за двоих.

Кемер

Любители вершин обязательно оценят это место в ноябре. Город находится у подножья Торосских гор, и конец осени – лучшее время для горных экскурсий. А если вы мечтаете подняться наверх, но боитесь не осилить дорогу, то можно воспользоваться фуникулером. Тем более, из-за отсутствия большого количества туристов, к нему не будет очередей.

Чтобы побывать в Кемере нужно выделить от 9 201 грн за двоих.

Цена путевки зависит от уровня отеля. Однако опытные путешественники советуют сэкономит на билетах и потратить больше на экскурсии и покупки в местных магазинах. Под конец осени в маркетах Турции можно приобрести качественные вещи по низким ценам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса и получили отрицательный результат ПЦР-теста.