10 странных фото из Таиланда, которые вызывают недоумение у наших туристов

Туристы ценят Таиланд за его традиции, самобытность и культуру, которые не похожи на другие страны. Тайцы – дружелюбный народ, он влюбляет в себя после первой же поездки.

OBOZREVATEL собрал фото из Таиланда, которые удивили наших туристов, потому что они точно не ожидали такого увидеть. Странные рынки, подводный мир и дикие животные демонстрируют колорит Азии.

Каждый раз, когда приближается поезд, продавцы забирают товары с прилавков и закрывают рынок.

Мастера тату придумали антистресс для своих клиентов.

Огромная рептилия посетила тайский супермаркет.

Нашествие обезьян удивляет туристов, в Таиланде можно фотографироваться с ними на каждом шагу.

Непредсказуемая ситуация возникла в тайском отеле.

Игровой автомат в торговом центре в Бангкоке, в котором можно выиграть капусту.

В Таиланде туристы нашли пешеходный переход в виде 3D рисунка.

В общественном транспорте монахи садятся на приоритетные места.

В лифте вместо кнопок установлены педали.

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