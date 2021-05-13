10 странных фото из Таиланда, которые вызывают недоумение у наших туристов
Туристы ценят Таиланд за его традиции, самобытность и культуру, которые не похожи на другие страны. Тайцы – дружелюбный народ, он влюбляет в себя после первой же поездки.
OBOZREVATEL собрал фото из Таиланда, которые удивили наших туристов, потому что они точно не ожидали такого увидеть. Странные рынки, подводный мир и дикие животные демонстрируют колорит Азии.
Каждый раз, когда приближается поезд, продавцы забирают товары с прилавков и закрывают рынок.
Мастера тату придумали антистресс для своих клиентов.
Огромная рептилия посетила тайский супермаркет.
Нашествие обезьян удивляет туристов, в Таиланде можно фотографироваться с ними на каждом шагу.
Непредсказуемая ситуация возникла в тайском отеле.
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В Таиланде туристы нашли пешеходный переход в виде 3D рисунка.
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