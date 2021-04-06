В сети показали фото детсадовских дач, где отдыхали советские дети летом
В СССР не всегда была возможность взять длительный отпуск, чтобы посидеть с детьми летом, а ведь хотелось, чтобы ребенок отдохнул, загорел и стал более здоровым и жизнерадостным. Поэтому на помощь приходила уникальная система детсадовских дач.
В эти места отправили детей помладше, а старшие проводили время в лагерях. Издание TravelAsk опубликовало несколько фото того, как отдыхали советские дети летом на детсадовских дачах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
- Здоровью на пользу
На сегодняшний день не каждые родители согласятся на то, чтобы отправить на отдых своего ребенка со сверстниками на несколько недель, но в советское время к этому относились гораздо проще и искренне радовались, что у детей будет возможность не сидеть в душной квартире, а активно гулять на свежем воздухе.
- Лучше дачи ничего не придумаешь
Здоровье детей действительно после посещения подобных детсадовских дач значительно улучшалось. Сказывалось и отличное питание, и продолжительный обеденный сон, и общее повышенное внимание воспитателей, которые придумывали интересный досуг для своих маленьких подопечных.
- Гулять под присмотром
Присмотр за детьми был надежным. Понимая, что дети, особенно в начале, скучают по родителям и дому, воспитатели старались отвлечь их, проявляя чудеса организаторских особенностей.
- Два месяца – это маленькая жизнь
Заезд на детсадовские дачи осуществлялся на два месяца. Наравне с более вольной, чем в городе, обстановкой, здесь тоже царил коллективный дух и дисциплина. Случались и ЧП, но редко, воспитатели были начеку и внимательно подходили к безопасности детей.
- За ягодами всем детским садом
Нередко весь детский сад отправлялся в лес "на промысел". Но сбор ягод иногда был не очень эффективен: проголодавшиеся на свежем воздухе дети тут же съедали всю свою "добычу". Но радости от таких походов было не меньше.
- Детей не узнать
В конце заезда многие родители просто не узнавали своего ребенка, так как перед собой они видели румяного загорелого карапуза с новыми впечатлениями, силами, а главное – здоровьем.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появилась подборка документальных снимков обычной советской жизни, которые, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности. Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.