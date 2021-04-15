В Москве собрались огромные очереди из желающих получить деньги за закрытую Турцию

В Москве около офиса Turkish Airlines десятки людей выстроились в огромную очередь, чтобы сдать или обменять свои билеты после новости о временной приостановке авиасообщения с Турцией.

Судя по видео, опубликованным Telegram-каналами Mash и RT, туристов пока не запускают в здание, хотя они "караулят офис" с самого утра (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Люди хотят вернуть или обменять сгоревшие билеты. И в авиакомпании такое обещали, но пока только обещали – двери закрыты, на звонки не отвечают", – пишет Mash.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этой стране. Органичения будут действовать с 15 апреля по 1 июня. Они касаются и регулярных, и чартерных рейсов. Исключением станет сообщение Москва-Стамбул, и то, не более двух рейсов в неделю в обе стороны.

По данным Ассоциации туроператоров, россияне успели забронировать на указанный период более 530 тысяч путевок в Турцию на сумму в 32 млрд рублей. Там пояснили, что в случае аннулирования тура, его стоимость не будет возвращена. В качестве альтернативных вариантов предлагается перенос даты или выбор другого направления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турция усилит карантинные ограничения с 14 апреля из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом. Согласно новым правилам: вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00), рестораны и кафе будут работать только на вынос.