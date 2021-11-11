Скорпион в шоколаде и консервированный воздух: какие сувениры покупают туристы

Как насчет конфеты со скорпионом? А маринованной змеи не хотите? Чего только не предложат современные сувенирные магазины, чтобы отхватить побольше клиентов. OBOZREVATEL собрал 5 подарков из-за границы, которые удивят всех.

Брелок из мошонки кенгуру

И это совсем не шутка. Брелок бывает разных цветов и имеет значительный размер. На Австралийских курортах за 30-50 долларов можно купить такой необычный сувенир для своих друзей. Только хорошо подумайте, понравится ли им этот презент.

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Вино из ядовитых змей

Правильнее это называть настойкой, ведь напиток готовят на основе спирта или рисовой водки. Этими жидкостями заливают мертвые ядовитые змеи и заливают на несколько недель. Пить этот коктейль нужно очень осторожно. Хотя продавцы и рассказывают о его лечебных свойствах, настоящие врачи не рекомендуют злоупотреблять этим эликсиром. Вино продается в Китае и Вьетнаме.

Леденцы со скорпионами

Почти 40 лет назад одна американская компания начала выпускать разные вкусности со странными начинками: насекомыми, жуками и не только. Самая популярная конфета внутри имеет заспиртованный скорпион. Кстати, он совершенно съедобен. Любители экстремальных перекусов рассказывают, что леденец имеет выраженный ореховый вкус.

Кошельки из жаб

И это не просто дорогостоящий аксессуар из кожи земноводного. Кошельки и сумки делают из целых животных, вычищенных и обработанных специальным средством. Необычные сувениры массово продаются в Малайзии.

Консервированный воздух

Почувствовать ароматы Нью-Йорка или Парижа можно из любой точки планеты. За 2-3 доллара вам привезут консервированный воздух. Кстати, такие банки продаются даже в украинских городах.

Выбирая сувениры, помните, что друзья могут не понять ваш креатив и оскорбиться за такой презент. Иногда лучше остановиться на магнитиках.

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