Секретное место. Бортпроводники показали, где они спят во время полета

В самолете есть запретное для путешественников место – зона отдыха экипажа. Там бортпроводники спят во время длительных перелетов вдали от требовательных пассажиров. Стюардессы сделали снимки своих "капсул для сна", в которых они могут уединиться.

Такие отсеки есть не в каждом авиалайнере, а только на больших широкофюзеляжных самолетах, пишет Sfgate. Эти комнаты спрятаны за запертыми дверями и недоступны для публики.

Обычно эти маленькие камеры, больше напоминающие коконы бабочек, располагаются либо над пассажирским салоном, либо под ним – зависит от типа самолета. Чтобы попасть в это место, бортпроводники подымаются по специальной лестнице. У многих в подобном замкнутом пространстве может начаться клаустрофобия, хотя кто-то посчитает эту зону вполне уютной.

Видео дня

Там вы найдете несколько двухъярусных кроватей. Звукоизолирующие шторы на каждой койке помогают блокировать свет и шум. В большинстве капсул есть лампы для чтения, вентиляционные отверстия и развлекательные системы, которые помогают членам экипажа комфортно проводить время в часы перерыва.

Также в большинстве зон для отдыха есть зеркала, чтобы бортпроводники могли привести себя в порядок после сна и выйти к пассажирам в безупречном виде.

Стюардессы и пилоты используют места для отдыха экипажа посменно на межконтинентальных рейсах, которые обычно длятся 14-18 часов. Для этого они создают график дежурств.

Большинство международных авиакомпаний предоставляют своим сотрудникам те же постельные принадлежности, что и пассажирам бизнес-класса. Таким образам они хотят проявить заботу и создать комфортные условия для экипажа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стюардессы назвали секретные места, которые следует избегать тем, кто хочет лететь с комфортом. Они находятся подальше от маленьких детей в самолете.