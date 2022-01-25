Самые известные катки мира, поражающие своими размерами. Фото

Каждую зиму все мегаполисы, города и поселки становятся очагом рождественской атмосферы. На центральных площадях появляются украшенные елки, а в разных районах открываются многочисленные катки. OBOZREVATEL подобрал и рассказывает о 5 самых известных из них.

Если вы никогда не были на Манхеттене, вы все равно узнаете этот каток из тысячи подобных. Именно здесь герой фильма "Один дома-2" феерически убегал от грабителей. Хотя и в других рождественских фильмах эта локация показывалась достаточно часто. Большая территория, окруженная небоскребами и деревьями, вызывает прекрасные ощущения у всех, кто хотя бы раз здесь катался. С 1949 года еще не было ни одной зимы, чтобы здесь не устраивали настоящее новогоднее местечко.

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Такое название катка абсолютно оправдано. Главная площадь Вены по праздникам покрывается льдом и становится популярной локацией среди туристов и местных. Все идут сюда не только насладиться катанием, глинтвейном и разнообразными шоу, но и сделать удивительные фото на фоне сияющей от фонариков Ратуши.

Еще один австрийский каток отличается среди других в нашей подборке. Дело в том, что расположен он не посреди города, а вдали от любого населенного пункта. Однако сюда все равно едут туристы, чтобы своими глазами увидеть гигантскую ледовую арену, размером более 6,5 квадратных километров. Скорость здесь можно набрать изрядную. Но и для учебы места полно.

Если вам удастся попасть на открытие катка на Эйфелевой башне, то вы сможете прокатиться на 57-метровой высоте. Такая любопытная и необычная традиция – заливать льдом один из этажей символа Парижа – появилась в 1969 году. Однако это делают далеко не каждый сезон. Но абсолютно всегда это производит фурор среди туристов.

Самый длинный каток в мире простирается через всю столицу Канады. Вдоль ледовой дороги устанавливают магазинчики с уличной едой, горячими напитками и глинтвейном, играют музыку и устраивают разные шоу. По каналу Ридо в это время курсируют сотни, а то и тысячи, местных и иностранцев. На коньках можно объехать почти весь старинный центр Оттавы.

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