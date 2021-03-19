Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран в мире по версии ООН.

Об этом говорится в ежегодном докладе подразделения World Happiness Report, передает Daily Mail. Среди факторов счастья для жителей Финляндии называют близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг. Также эксперты отметили эффективные меры, которые власти страны ввели для борьбы с коронавирусом.

Вторую строчку в рейтинге счастливых стран заняла Исландия. После нее следуют Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м, Украина на 69-м.

Напомним, что всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ливан ввел круглосуточный комендантский час, что стало одним из самых жестких карантинных решений, о которых заявляла какая-либо страна.