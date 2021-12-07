Мало кто знает: эксперты назвали важную деталь при бронировании авиабилета зимой

Любители заграничного отдыха вооружились сертификатами о вакцинации и ПЦР-тестами, чтобы отправиться в другую страну на долгожданный отпуск или уикенд. Эксперты отметили, что особенно увеличилось количество бронирований авиабилетов в предновогодний и рождественский периоды. Однако многие путешественники совершают большую ошибку, планируя перелет зимой.

На что обращать внимание при покупке билета на самолет в холодное время года, рассказали эксперты американского издания BestLife. Они рекомендуют не бронировать поздние рейсы.

Если вы летите зимой, вы наверняка столкнетесь с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. К примеру, планируя попасть в Египет, Италию, Черногорию или какую-либо другую страну к 21:00, есть вероятность прилететь туда в 23:00. Из-за этого могут возникнуть проблемы с поселением в хостел и общественным транспортом, который к этому времени уже не будет курсировать.

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"Вот почему вам следует быть особенно осторожными с тем, на какое время вы бронируете рейс в холодные месяцы. Старайтесь лететь как можно раньше днем. Задержки и даже отмены часто происходят именно вечером. Заказывая первый рейс, вы даете себе шанс выбраться на взлетно-посадочную полосу до того, как ударит снег или ледяной шторм", – объясняет эксперт по путешествиям Бекки Мур.

Однако не рассчитывайте, что ранний рейс гарантировано спасет вас от задержек. Директор отдела прогнозирования погоды Дэн ДеПодвин рассказывает, что самолет для первого утреннего полета обычно останавливается у выхода на улицу на ночь. Если температура упадет ниже нуля, на его крыльях может образоваться изморозь или лед, даже если нет осадков. Это нарастание может привести к потере подъемной силы крыльев. Будьте готовы, что процесс "размораживания самолета" займет 15-20 минут.

Также специалисты советуют избегать рейсов с пересадками. Поскольку таким образом вы увеличиваете шанс столкнуться с задержками. Вылетели вовремя из одного аэропорта – не факт, что вылетите вовремя со второго.

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