Комаров познакомился с мужчиной, который умеет поворачивать голову на 180 градусов. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
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Комаров нашел человека, способного повернуть голову на 180 градусов

Украинский путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посетил Пакистан и показал уличного артиста, голова которого выворачивается на 180 градусов.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Сніданок з 1+1". В сюжете можно увидеть, как мужчина по имени Самир подходит к телеведущему и предлагает ему сделать совместное селфи. Затем он поворачивается спиной к камере и выворачивает голову в обратную сторону (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Это мой талант от Бога", – заявил мужчина, отметив, что может простоять в таком состоянии около пяти минут.

Комаров нашел человека, способного повернуть голову на 180 градусов
Комаров показал мужчину, способного повернуть голову на 180 градусов
Мужчина показал, как выворачивает голову на 180 градусов
Мужчина показал, как выворачивает голову на 180 градусов

К слову, Комаров добавил, что фишка Пакистана в его уличных артистах и чудаках. Они не только будут вас развлекать, но еще поразят невероятными способностями. Поэтому, чтобы узнать больше о стране, путешественник посоветовал прогуляться по ее улицам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 9 мая, на телеканале "1+1" стартовал новый проект Дмитрия Комарова "Мандруй Україною". Так, впервые украинский путешественник, автор и ведущий "Мира наизнанку", будет исследовать не далекие и малоизвестные уголки планеты, а родную страну.

туризмДмитрий Комаров