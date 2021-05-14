Комаров познакомился с мужчиной, который умеет поворачивать голову на 180 градусов. Видео

Украинский путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посетил Пакистан и показал уличного артиста, голова которого выворачивается на 180 градусов.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Сніданок з 1+1". В сюжете можно увидеть, как мужчина по имени Самир подходит к телеведущему и предлагает ему сделать совместное селфи. Затем он поворачивается спиной к камере и выворачивает голову в обратную сторону (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Это мой талант от Бога", – заявил мужчина, отметив, что может простоять в таком состоянии около пяти минут.

К слову, Комаров добавил, что фишка Пакистана в его уличных артистах и чудаках. Они не только будут вас развлекать, но еще поразят невероятными способностями. Поэтому, чтобы узнать больше о стране, путешественник посоветовал прогуляться по ее улицам.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 9 мая, на телеканале "1+1" стартовал новый проект Дмитрия Комарова "Мандруй Україною". Так, впервые украинский путешественник, автор и ведущий "Мира наизнанку", будет исследовать не далекие и малоизвестные уголки планеты, а родную страну.