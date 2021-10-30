Если Париж надоел: топ-5 мест Франции, где стоит побывать

В первой публикации "французского цикла" OBOZREVATEL подробно рассказал о Париже: как туда добраться в нынешних коронавирусных условиях, кого из украинцев во Францию пустят, кого нет, в каком из 20 парижских округов остановиться, в каких ресторанах дешево и вкусно поесть и, разумеется, что в первую очередь посмотреть – чтобы прочувствовать этот контрастный, интересный, особый город.

В этой статье, как мы и обещали, советуем, куда поехать из французской столицы, если вы считаете, что все самое "жирное" там уже видели. Итак, топ-5 направлений для выгодных самостоятельных экскурсий из Парижа.

1. Версаль.

Ну, это очевидно: все-таки Версальский королевский дворец – вторая по посещаемости достопримечательность Франции (после Эйфелевой башни), и все, кому интересна жизнь французского двора с конца XVII века и такие персонажи, как Людовик XIV, мадам де Помпадур и прочие, кто ассоциируется с шиком-блеском и амурными приключениями, знают: в Версале нужно непременно побывать. Разубеждать не будем, просто расскажем, как не переплатить за это удовольствие и увидеть все лучшее.

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О парижской электричке RER мы уже писали – в частности, о том, что на ней удобнее всего добраться в Диснейленд, который также в пригороде. Так вот, она довезет и до Версаля: вам нужна желтая ветка. Сесть на нее можно в центре – к примеру, на станции "Сен-Мишель – Нотр-Дам". Ехать недолго, где-то полтора часа, и недорого – 8 евро 80 центов. Можно, конечно, и автобусом – он финиширует минут на 20 быстрее. Но только если не будет пробок, а если будут – вполне можно застрять.

Билеты покупайте на официальном сайте. И не только потому, что они там дешевле, чем в экскурсионных бюро, а потому что на сайте Версаля их очень много, и разных. Вы можете выбрать как просто посещение дворцового комплекса, садов и парка, так и прогулку с дегустацией изысканных блюд, велопрогулку по парку, катание на лодке по Большому каналу, билет для всей семьи, билет для одного или двоих, который будет действителен целый год... Словом, масса предложений, одно интереснее другого.

Даже тур тематический можно заказать: о Людовике XIV, о Марии-Антуанетте, о Наполеоне... Некоторые проводятся только на французском (на сайте это указано), а некоторые доступны на разных языках.

Что посоветуем мы? Ну, во-первых, брать билеты онлайн, потому что они продаются теперь только онлайн – из-за пандемии (и выбирать нужно не только дату, но и время посещения). Во-вторых, конечно, иметь наготове свой Green Pass, то есть сертификат о вакцинации в приложении Дія: его придется предъявить вместе с билетом. В-третьих, помнить о дистанции и масочном режиме. И в-четвертых, брать оптимальный вариант билета под названием Passport. Стоит он 27 евро, но с ним вы гарантированно попадете во все помещения, все, что нужно, узнаете благодаря аудиогиду, увидите сады и прекрасный парк. Если же времени у вас на Версаль не так много, есть билеты от 12 евро – в один из дворцов этого огромного комплекса. (Как правило, именно такие билеты, в какую-то одну часть Версаля, и продают по завышенным ценам разные турбюро).

Самый интересный, на наш взгляд, вариант экскурсии, которую тоже можно забронировать на сайте, – это "Версаль. Fake News", или "Фейки о Версале". Из нее вы узнаете, правдиво ли все то, что мы можем прочесть в интернете о жизни французского королевского двора, а пишут о ней многое: и что не мылись, и что туалетов не было, и что дамы в париках мышей носили, и что сам Король-Солнце "благоухал" так, что возле него нельзя было стоять, и что в любовных утехах обитатели Версаля не знали меры – точно так же, как в выпивке и еде... Сразу скажем: многое – просто вранье, будете слушать и всякий раз удивляться, сколько же мифов о загнивающем Версале придумали люди. И не в последнюю очередь – люди из СССР...

Если едете на целый день, даже не переживайте о том, где поесть: и на территории дворца, и в городке Версаль, по которому очень рекомендуем побродить, есть интересные кафешки. Разумеется, в городке – разнообразнее и дешевле.

И да, если речь идет о любых французских музеях, не забывайте золотое правило: до 18 лет, откуда бы ни приехали, – бесплатно, люди с инвалидностью – бесплатно, их сопровождающим (тут уж сайт каждого конкретного музея смотрите) – либо бесплатно, либо с 50-процентной скидкой, молодежь до 26 лет – бесплатно, если речь о гражданах ЕС. Документы носите с собой, подтверждающие возраст. А у Версаля есть еще такая особенность: с ноября по март каждое первое воскресенье месяца – бесплатно абсолютно для всех. Так что сэкономить 27 евро на билете вполне возможно, если спланировать свой визит заранее. (В турагентствах этого вам не скажут, а просто возьмут 50, 60, а то и 80 евро за экскурсию – если не везде, то в 90% случаев точно).

Ну а в понедельник в Версаль даже не выдвигаемся, потому что по понедельникам он закрыт.

2. Второй вариант "что посмотреть в пригороде Парижа?" – Фонтенбло.

Дворцовый комплекс, который почему-то, как и Версаль, часто называют замком, хотя ни один, ни другой замками не являются. Долго расписывать разницу не будем, скажем лишь, что замок предполагает какие-то элементы оборонного, фортификационного сооружения, а дворец – нет. Дворец мог находиться как в черте города, так и за ней (если это загородная резиденция). Замок же сам по себе был городом, то есть город располагался внутри его стен. Очень много интересных книг на эту тему, и очень, прямо невероятно много замков во Франции. Только в долине Луары их... 77! Поэтому в этой серии нашего "французского цикла" мы о них писать не будем – напишем и нарисуем отдельно.

А сейчас, конечно, советуем посмотреть Фонтенбло – великолепный ренессансный дворец, в котором жили французские короли и в строительство которого они вкладывали как свои средства, так и свое представление о прекрасном. Самый заметный след оставили, пожалуй, зловещая королева Екатерина Медичи и ее супруг Генрих II, который, увы, любил не свою жену, а красавицу Диану де Пуатье (несмотря на то, что она была на 20 лет его старше), и Наполеон Бонапарт, который дважды в этом дворце – своем любимом – был вынужден отречься от престола и даже подписал договор, согласно которому отправился в ссылку на остров Эльба... Как жили первые лица Франции, в каких салонах принимали гостей, на чем спали, что носили – все это вы узнаете, взяв аудиогид. Очень жаль, что пока только русский – хочется, чтобы и Версаль, и Фонтенбло поскорее заговорили с украинским туристом по-украински...

Как доехать? С Лионского вокзала в Париже, Gare de Lyon, каждый час ходят скоростные поезда – будете на месте через 40 минут. А место, то есть нужная вам остановка, называется Fountainbleau Avon: внимательно читайте названия станций, потому что в пригородных поездах их не всегда объявляют. От станции до дворцового комплекса минут 20 пешком. Ходят и автобусы, но разве из окна рассмотришь такое симпатичное место? Билет во дворец лучше купить на сайте, стоит он 13 евро, но, опять же, есть категории людей, для которых посещение бесплатное, и есть бесплатные дни.

3. Третий пункт – Мон-Сен-Мишель.

Тот самый, который в различных экскурсионных бюро тоже подают и продают как замок, хоть это, опять же, не замок, а остров в Нормандии, на территории которого находилось укрепленное аббатство, а теперь – и аббатство, и церкви, и музеи, и средневековые дома, и гостиницы, и кафе... Гостиницы – предупредим сразу – безумно дорогие, поэтому лучше остановиться где-нибудь в другом месте.

К примеру, в нормандском городке Понторсон, тоже очень милом, недалеко от острова (от Понторсона в Мон-Сен-Мишель ходят автобусы, шаттлы, такси), но цены там гораздо ниже: можно найти номер и за 750, и за 1200 гривен за ночь. А сам городок весьма живописный, со средневековыми постройками и узкими улочками.

Для чего, собственно, останавливаться? Потому что поездка в Мон-Сен-Мишель – это совершенно не тур одного дня. Не ведитесь, пожалуйста, на объявления: плати 135 евро – и за 10 часов мы тебе все покажем. Дело в том, что от Парижа до Мон-Сен-Мишеля ехать часа четыре, обратно столько же. Да еще санитарные остановки, которые экскурсионные автобусы должны делать каждые полтора-два часа. Как думаете, сколько времени вы проведете непосредственно на острове? На осмотр чего этого времени хватит?

К тому же путешествие в Мон-Сен-Мишель очень зависит от прилива, высота которого может достигать 13 метров – тогда остров оказывается полностью отрезанным от материка. Неужели вы хотите проехать в автобусе через всю Нормандию, чтобы полюбоваться островом издалека и вернуться в Париж?

Конечно, нет. Вот поэтому мы рекомендуем: выделяйте на Мон-Сен-Мишель хотя бы два дня. Поезда в Понторсон ходят и с Восточного вокзала в Париже, и с Северного, и с вокзала Сен-Лазар. В пути – около четырех часов, билет стоит от 28 евро: чем раньше берешь, тем меньше платишь.

Приезжаете – садитесь на автобус до острова, гуляете по этому чудному месту, ставшему прообразом крепости Минас-Тирит в фильме Питера Джексона "Властелин колец", и обратно, на автобусе, – в Понторсон, где можно и переночевать за вменяемые деньги, и попробовать местные деликатесы.

Какие? Разумеется, устрицы – где, если не в Нормандии? Морские гребешки. Разнообразные рыбные блюда. Да и мясные тоже, ведь Нормандия славится копчеными колбасками из свиного желудка и других, как до сих пор выражаются наши туристы, субпродуктов, а также кровянкой. Не похожей на ту, которую привыкли есть в Украине, но в чем разница, мы не скажем: езжайте, пробуйте, сравнивайте!

4. Четвертый пункт нашего списка – Санлис, он же город Анны Ярославны.

По некоторым данным, именно в этом городке королева Анна жила после смерти мужа, французского короля Генриха I из династии Капетингов, и именно здесь в 1060 году основала аббатство святого Венсана. Есть оно и сейчас – правда, восстановленное после Великой французской революции. У входа – памятник нашей княжне, их королеве. (Он в этом городе не один).

Французы Анну, образованную и умную, очень любили, считали красавицей и называли "рыжей Агнессой". Простили даже сомнительный второй брак: дело в том, что у второго ее супруга, богатого феодала Рауля де Крепи-и-Валуа, уже была законная жена, которую он ради Анны попросту выгнал (за что был отлучен от церкви). В Санлисе действует культурный центр Анны Киевской, есть греко-католический храм и довольно мощная сознательная украинская община. Словом, тут у украинцев достаточно много шансов встретить своих и узнать о том, что мы не только трудимся на стройках Европы – мы давно внесли свой вклад в строительство Европы как таковой.

Ну и сам городок очень милый, старинный, не испорченный новой застройкой, потому что мэрия попросту не дает разрешения строить рядом с историческими новые здания. Так что вполне возможно, улочки Санлиса помнят поступь нашей Ярославны, идущей в какой-нибудь храм: в ее времена у правителей не было огромных кортежей...

Санлис находится в 50 км от Парижа, и проще всего доехать до него из аэропорта Шарля де Голля. Можно доехать туда RER, а затем взять такси, а можно сэкономить, найдя станцию Gare routiere Roissy и сев на автобус, который довезет вас к королеве Анне за смешные 45 гривен.

5. И, наконец, пятый пункт в списке OBOZREVATEL – прекрасный город Реймс. Конечно, это уже не пригород Парижа, а столица региона Шампань, куда турбюро обычно возят на дегустацию местных вин.

И съездить, и продегустировать то, что вам нравится, можно значительно дешевле, если спланировать поездку самостоятельно. До Реймса – автобусом Flixbus с парижского автовокзала Bercy Seine (билет стоит от 209 грн, все зависит от того, когда брать), а там, до центра, на городской электричке (около полутора евро).

Выходите из вагона, делаете шагов 20 – и замираете, потому что такой красоты, как Реймсский собор, нет во всей Франции. Готики – да, много. Пламенеющей готики – тоже много. Но Нотр-Дам-де-Реймс, собор, где короновались все французские короли, – один. Даже распиаренный Виктором Гюго собор Парижской Богоматери в лучшие свои времена, до пожара 2019 года, не был таким величественным и торжественным.

Обязательно поднимитесь на смотровую площадку и посмотрите на город с высоты башен. Непременно побродите час-полтора внутри, рассмотрите невероятные витражи, как средневековые, так и те, над которыми трудился Марк Шагал: это настоящие шедевры. Купите в соборе путеводитель по витражам и статуям – и вы прочитаете всю историю христианства во Франции, увидите всех королей и королев. Нашу Анну тоже: ведь короновали ее в Реймсе.

И именно в этом городе хранится одна-единственная реликвия, связанная с этой и многими другими коронациями. И нет, это не Реймсское Евангелие! (Потому что кириллическая часть этой рукописи, по мнению большинства европейских ученых, на столетие моложе Ярославны, а глаголическая вообще с территории современной Чехии и датируется XIV веком – никак не могла наша княжна в первой половине XI столетия эту книгу во Францию везти. И не присягали, увы, на этой книге короли).

Мы имеем в виду так называемую Реймсскую ампулу, она же Святая стеклянница, сосуд для священного елея, который использовался еще в V веке, когда здесь, в Реймсе, принял христианство Хлодвиг – первый король еще не Франции, а франков. С тех пор ампула стала неотъемлемым атрибутом коронаций, и Анну, и ее мужа Генриха помазали на правление елеем именно из этого сосуда. К сожалению, революционеры французские ампулу разбили (как символ монархии), уцелели лишь некоторые ее части, но что случилось с осколками, вы узнаете, если приедете в Реймс. И – даем подсказку – если найдете еще один прекрасный образец готики, базилику Сен-Реми, или святого Ремигия. Поскольку именно там следует искать священную реликвию.

А Реймсское евангелие, хоть Ярославне нашей и не родня, бесспорно, имеет отношение к Древней Руси и Киеву, ведь та часть, которая написана кириллицей, родом именно из наших краев. И очень жаль, что Библиотека Карнеги в Реймсе (она находится рядом с Нотр-Дам) дала разрешение на вывоз этого памятника письменности... на выставку в Москву. Как связующего звена между Францией и, с какого-то перепугу, Россией. Надеемся, в январе 2022-го, когда эта феерия франко-русской дружбы закончится, манускрипт вернется из Москвы во Францию. И когда-нибудь посетит Киев – после 900 лет разлуки...

Ну, теперь про базилику Сен-Реми. Обязательно ищите ее еще и потому, что если не найдете, вы же шампанского не попробуете! Того самого, настоящего, которое из Шампани. Не "Советского", у которого срок выдержки был 25 дней...

Именно вокруг Сен-Реми находятся дегустационные залы лучших шампанских домов: Veuve Clicquot, она же "Вдова Клико" (мы сразу с помощью ссылок ведем вас не просто на сайты, а на адреса дегустационных залов и цены), Taittinger ("Тэтэнже" правильно зовут этот дом, и если у "Вдовы" дегустация 55 евро, то здесь – от 27-ми), GH Martel & Co и многие другие.

Чтобы не запутаться в названиях и ассортименте, загляните в Реймсе в туристический центр: он вам на пути встретится абсолютно точно, потому что находится напротив Реймсского красавца-собора. Там вы совершенно бесплатно получите карту, на которой все шампанские дома обозначены, и сможете узнать о ценах в любом, который вас заинтересовал. Сразу скажем: какой бы вы ни выбрали, не прогадаете. Все классные и больше похожи на музей, чем на вино-водочный магазин.

Теперь о том, чем шампанское закусывать. Часто спрашивают, и вопрос этот смешной, потому что ответ очень простой: да чем хотите! Можете местным печеньем "Реймсская роза": его еще окунают в шампанское, прежде чем надкусить. Это такие розовые продолговатые печеньки, присыпанные сахаром, вы их везде найдете. Можно местным ароматным сыром. Можно фруктами. На дегустации, которая представляет собой не разливайку, а вполне содержательный информативный гастротур, вам все подробно расскажут, причем лучшие специалисты по Шампани и шампанскому. Но поскольку дегустация все же предполагает то, что вина вы будете пробовать, то... То назад езжайте тоже на автобусе, и ни в коем случае не стоит арендовать машины для поездки из Парижа в Реймс.

Ну и вот еще что добавим: после каждой статьи нам задают вопросы, и среди них бывают весьма неплохие – на которые нам самим хочется отвечать. Так, читательница поинтересовалась: где в Париже можно недорого попробовать лягушачьи лапки и почему OBOZREVATEL совершенно не уделил им внимания в статье про Париж?

Исправляемся, пишем про лапки. Если вам не жаль лягушек, от которых в пищу идут, собственно, только эти две лапки и которых везут во Францию аж из далекой Индонезии (да-да, жаба, которую вы съедите, не будет "француженкой"), то идите и пробуйте: это блюдо, которое называется сuisses de grenouille, подают во многих бистро, ресторанах французской и даже китайской кухни. Стоит оно от 16 до 40 евро за порцию, на вкус что за 16, что за 25 (за 40 мы, честно, не пробовали – пожадничали) примерно одинаковое. Заказать его просто, даже если вы вообще не говорите по-французски. Достаточно вспомнить, как звали главного героя романа Патрика Зюскинда "Парфюмер". Гренуй – это, в переводе с французского, лягушка. Так что спрашивайте Гренуя – и не ошибетесь.

Но ресторанчик с лапками мы вам все-таки посоветуем, и не на правах рекламы, а руководствуясь несколькими соображениями: он в самом центре (не надо долго плутать), невысокая цена на этот деликатес (те самые 16 евро) и французская манера, а не китайская, это чудо готовить. Место называется Le Luis, находится в нескольких шагах от Лувра.

А в следующих публикациях о Франции мы расскажем, где самые жирные улитки, самые звездные повара и самые лучшие вина. Готовьтесь!