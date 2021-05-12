Отдых в Австрии: цены, правила въезда и лучшие места для путешествия

Многие украинцы уже больше года мечтают отправиться в Европу. К счастью, Австрия объявила об ослаблении карантина, и туристы смогут полететь навстречу альпийским пейзажам и старинной архитектуре уже во второй половине мая.

Сама по себе Австрия не нуждается в представлении. Здесь удивительным образом соединились естественная красота и множество ценных культурных памятников. По всей стране разбросаны величественные дворцы, аббатства, великолепные церкви, замки и исторические резиденции. OBOZREVATEL узнал, за сколько и при соблюдении каких условий можно полететь в Австрию из Украины.

С 19 мая в Австрии ослабляется локдаун. В стране снова начнут работать рестораны, гостиницы, театры, а также заведения сферы туризма, культуры и спорта. Иностранным туристам тоже будет разрешен въезд в страну, но при выполнении одного из условий:

отрицательный ПЦР-тест;

пройденный курс вакцинации;

справка о наличии антител.

Обязательный 10-дневный карантин после въезда в Австрию будет действовать только в районах с высоким риском заражения коронавирусом.

Самый удобный способ попасть в Австрию из Украины – взять авиабилет на прямой рейс Киев – Вена от MyAustrian. Время в пути всего 2 часа. Стоимость – от 8 162 грн за перелет в обе стороны.

Из Харькова придется уже лететь с одной пересадкой, а цена будет выше – от 10 990 грн с багажом. А вот со Львова в Вену можно улететь за 8 910 грн с одной пересадкой. Время перелета составит 5 часов.

В Австрии, как и в других странах Европы, огромный выбор жилья. Кровать в восьмиместном номере в хостеле, одноместный или двухместный номер в отелях 2-5 звезд, апартаменты и квартиры с кухней, номера люкс с бассейном – можно выбирать на свой вкус и кошелек. В этом поможет сервис AirBnb, где есть предложения от 35-40€ за сутки за квартиру с кухней.

В Вене хорошо развито метро и другие виды городского транспорта, поэтому можно не заморачиваться с поиском жилья в самом центре города и присмотреться к другим районам. До главных достопримечательностях столицы вы доберетесь за 15 минут.

Вена

Сейчас Вену можно сравнить с Парижем, только несколько провинциальным: меньше людей, меньше шика, зато очарования и шарма значительно больше. В столице Австрии стоит прогуляться по старому городу, зайти в местную кофейню, где совсем молодой и никому не известный Зигмунд Фрейд рассказывал одногруппникам о значении снов, увидеть церковь, в которой играл сам Моцарт, и так далее.

Венская опера

Это одно из самых знаменитых и удивительных зданий Вены. Даже если вы не слушаете классическую музыку, то стоит посетить Оперу, чтобы насладиться интерьером здания. Но если вы все же хотите попасть на спектакль, то побеспокойтесь о билетах заранее. Цена зависит не только от мест, но и от "звездности" самой постановки.

Грац

Этот небольшой городок в Австрии относится к достоянию всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что в Граце очень много руин крепостей, исторических музеев и памятников времен Средневековья. Также в этом городе находится один из крупнейших в Европе арсеналов с оружием и доспехами XVI-XVII веков.

Зальцбург

Недалеко от границы с Германией, в часе езды от Мюнхена, находится маленький городок Зальцбург. Там вы увидите не только красивейшие средневековые дома, дворцы, но и прекрасный парк Мирабель. Этот австрийский городок знаменит тем, что здесь жил и творил Амадей Моцарт. Именно в Зальцбурге находится дом-музей Моцарта и проводится огромное количество фестивалей в его честь.

Альпбах

Альпбах прославилась как самая красивая деревня Австрии. Летом это место утопает в цветах с видом на изумрудные луга и белые шапки гор. Зимой местные жители декорируют свои дома к рождественским праздникам, что создает впечатление настоящей сказки. Также рядом с деревней расположен очень уютный горнолыжный курорт Alpbach с весьма доступными, как для Австрии, ценами. Деревня находится недалеко от Зальцбурга.

В целом, украинским туристам для путешествий доступны 16 популярных стран. Например, Северная Македония, Доминиканская Республика, Мексика, Занзибар, Албания, Черногория и другие.

OBOZREVATEL ранее писал: