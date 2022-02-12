6 блюд в самолете, которые вы никогда не должны есть

Эксперт по безопасности пищевых продуктов в авиакомпании Джин Дибл предостерегает пассажиров самолета от поедания некоторых блюд во время рейса. По ее словам, из-за специфичного приготовления и возможного неправильного хранения продукты могут оказаться очень опасными для здоровья.

Как пишет Вest Life, в авиационной промышленности пища готовится в кейтеринговой компании, а затем упаковывается в изолированные контейнеры и доставляется грузовиками в аэропорты для посадки на борт самолета. При этом есть риск неправильной температуры хранения, что является причиной номер один среди болезней пищевого происхождения во всем мире.

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Однако, кроме этого, в период с октября 2008 года по декабрь 2019 годы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало не менее 1486 предупреждений о безопасности пищевых продуктов трем наиболее используемым поставщикам общественного питания и 16 авиакомпаниям. Среди нарушений – наличие вредоносных бактерий и паразитов.

Так, эксперт призывает отказаться от употребления шести продуктов на борту самолета.

Сырые фрукты и овощи

Листовая зелень – это продукт из списка наиболее частого заражения сальмонеллой и кишечной палочкой. Также отравление провоцируют помидоры и сельдерей. В качестве альтернативы специалист рекомендует употреблять овощи и фрукты с кожурой.

Креветки

Все морепродукты на борту авиалайнера очень опасны. Большинство из них содержат сальмонеллу.

Лед

Чаще всего он может быть очень грязным, так как экипаж редко дезинфицирует контейнеры для льда. Лучше выбирать холодные напитки в банке или бутылке без льда.

Рис

Если блюдо не поддерживается достаточно теплым после приготовления, как это зачастую происходит в самолетах, в нем развиваются споры бактерий Восковой бациллы.

Молочные продукты

Эти продукты особенно чувствительны к проблемам при транспортировке и могут быстро испортиться, в связи с чем в "молочке" появятся листерии – очень опасные бактерии без запаха.

Мясо

Неправильная температура приготовления мясных продуктов также грозит интоксикацией. Поэтому эксперт призывает употреблять упакованное печенье или подобные продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть несколько кодовых фраз, которыми пользуются члены экипажа авиалайнера, чтобы не расстраивать пассажиров.