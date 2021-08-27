10-метровая акула подплыла близко к берегу: рыбаки успели снять ее на видео

У залива Шоул в Новом Южном Уэльсе, который распложен на юго-востоке Австралии, 10-метровая белая акула приблизилась к берегу максимально близко. Рыбак Лори Дебоно успел запечатлеть этот невероятный момент на видео.

После того, как акула проплыла возле рыбака, она направилась к мужчине, который плавал на сапе в нескольких метрах от лодки, пишет Daily Star. "Ого, это великолепно. Берегись дружище, тут большая белая акула", – прокомментировал Лори за кадром.

Позже рыбак рассказал про встречу с акулой, заявив, что не чувствовал какой-либо угрозы, однако посчитал правильным предупредить гребца.

Видео дня

"Я мог легко поговорить с гребцом, который катался на сапе. Я сообщил ему, что там обитает акула приличных размеров. Сначала он подумал, что я шучу, но потом я посоветовал ему доплыть до берега. Кстати позади меня тоже были купальщики", – сказал Лори Дебо.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на пляже в Миртл-Бич в Южной Каролине подросток по имени Итан занимался серфингом, когда из-за его спины выпрыгнула акула и попыталась укусить парня.