Зміна місця реєстрації та "єМалятко": Дія презентувала онлайн-новинки

До 2024 года в Украине планируют оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения доступом к качественному интернету, обучить шесть миллионов украинцев базовой цифровой грамотности и втрое увеличить объем поступлений в IT-отрасль.

Об этом 17 мая рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Diia Summit Spring 2021 передает пресс-служба Офиса президента.

"Более одного миллиона украинцев в этом году получат доступ к фиксированному оптическому интернету. Это тысячи объектов социальной инфраструктуры – школы, больницы", – сказал Федоров.

Он напомнил, что благодаря приложению Дія более 800 тысяч предпринимателей смогли оформить материальную помощь во время карантинных ограничений и презентовал онлайн-новинки.

На портале заработали и новые услуги в сфере строительства. В частности, декларация о готовности объекта к эксплуатации, разрешение на выполнение строительных работ, сертификат о принятии объекта в эксплуатацию, выдача строительного паспорта застройки земельного участка.

"Также на портале Дія становится доступной электронная оплата административного сбора. Сегодня она запускается как пилотный проект в Ровно, Хмельницком и Одессе, а в дальнейшем распространится на всю территорию Украины", – рассказал он.

Комплексная услуга "єМалятко" становится доступной для жителей временно оккупированных территорий. Теперь через "Укрпочту" родители смогут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении ребенка после его заказа онлайн. Также в "Дії" можно сменить место регистрации.

В приложении запускается услуга регистрации прав на недвижимое имущество онлайн. Сейчас она реализуется в пилотном режиме в Харькове, после чего будет развернута на всю страну. Революционной является и возможность автоматической регистрации ФЛП в Украине.

"Кроме того, сегодня на портале Дія запускается возможность подачи заявок на получение льготного кредита для внутренне перемещенных лиц, который выдается на 20 лет под 3% годовых", – говорится в сообщении.

Также стартует комплекс налоговых услуг по уплате единого налога и единого социального взноса для ФЛП I-III групп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в ближайшее время не начнется вакцинация граждан из электронной очереди в приложении Дія. Всему виной неготовность Министерства здравоохранения.