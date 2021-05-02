Вырос в Африке и работал лесорубом: названы интересные факты о жизни Илона Маска

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вырос в небогатой семье в городе Претория (Южно-Африканская Республика). Его родителями были инженер Эррола Маск и Мэй Маск, работавшая моделью.

О примечательных фактах из жизни американского бизнесмена и изобретателя в Twitter рассказал пользователь Пранай Патол.

Он рассказал, что Маск прибыл в Канаду, когда ему было 17 лет, имея в кармане примерно две тысячи долларов. Он работал на ферме двоюродного брата в Саскачеване и лесорубом в Ванкувере.

Он сам заплатил за свое обучение в колледже и в итоге у него образовался долг в примерно в 100 тысяч долларов.

В 1995 году Маск отправил резюме в компанию Netscape, но позже основал собственную – Zip2. Однако он не смог позволить себе арендовать одновременно офис и квартиру, поэтому, запуская фирму, снял только помещение и спал там на диване.

По словам Патола, Маск не мог купить себе второй компьютер, поэтому программировал по ночам, а веб-сайт работал только днем.

"В общем, ему не дали ни личных денег, ни наследства, – ничего такого. Он должен был пройти через это. Я не знаю, как эти тролли (в сети – Ред.) могут снова и снова распространять чушь. Это действительно обескураживает", – восхищался Патол изобретателем.

Маск ответил в сети, указав, что все вышесказанное правда и никаких денег от родителей он не получал.

"На самом деле все даже наоборот – я оказываю финансовую поддержку своим родителям", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Илона Маска показала, как обезьяна играет в видеоигру "силой мысли".