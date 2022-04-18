Странная подпись в месте 'бункера' Путина: Google Maps показал изображения стратегических объектов РФ. Фото

Сервис Google Maps начал в хорошем разрешении показывать стратегические объекты на территории России, в частности, засекреченные, которые раньше были скрыты или в очень плохом качестве. Теперь, по желанию, каждый украинец может очень четко разглядеть эти места, большинство из которых имеют военное значение. К примеру, можно увидеть странную подпись на отметке горы Ямантау на Урале, где предположительно размещен один из бункеров президента России Владимира Путина.

Сейчас на всей территории России открыты точки запуска континентальных баллистических ракет, военные базы, аэродромы, порты, полигоны, места хранения законсервированной техники и т.д. Разрешение изображений доходит до 0,5 метра на пиксель, хотя раньше большинство из этих объектов были либо "заблюрены", либо в очень плохом качестве, сообщает издание Defense Express.

Накануне на это обстоятельство на своей странице в Facebook обратил внимание IT-специалист Денис Довгополый.

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Также эту информацию подтвердили Вооруженные Силы Украины на своей странице в Telegram.

Один из пользователей Facebook обратил внимание на то, что на отметке горы Ямантау на Урале, где может находиться один из бункеров Путина, появилась интересная надпись: "Гора с военной базой, согласно слухам".

Среди открывшихся взгляду объектов, в частности, можно рассмотреть место ремонта единственного авианосного крейсера РФ "Адмирал Кузнецов" настолько подробно, что профессионалам будет нетрудно установить, на какой стадии производятся ремонтные работы.

Также можно рассмотреть образец российского истребителя якобы 5-го поколения Су-57, "не имеющего аналогов в мире" на летно-испытательном центре Минобороны РФ.

Или исследовать позицию запуска межконтинентальной баллистической ракеты и многое другое.

Конечно, для рядового гражданина эти данные вряд ли будут интересны и полезны, однако для военных и узкопрофильных аналитиков они имеют серьезное значение.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в конце февраля Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить граждан. Теперь на территории нашего государства невозможно отследить скопления людей на дорогах и общественных заведениях.

Напомним, Киберполиция создала бот для сбора информации о метках российских войск: украинцев просят сообщать с его помощью об оставленных для оккупантов метках. Название Telegram-бота @ukraine_avanger_bot.

А СБУ создали бот, куда можно сообщать о передвижении российских войск и вражеских диверсантов. Официальный чат-бот: @stop_russian_war_bot.