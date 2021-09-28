В Украине представили "суд в смартфоне": как работает приложение

В Украине после тестирования заработало мобильное приложение "е-Суд". Воспользоваться новой цифровой услугой могут пользователи со смартфонами на операционных системах Аndroid или iOS.

Презентовали приложение во вторник, 28 сентября, сообщил заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий в эфире "Украина 24". Как сказал он, украинцы "могут хоть сейчас" скачать приложение, чтобы получить онлайн такие услуги:

информирование о повестках, приглашения в суд, датах судебных заседаний;

просмотр всех судебных дел, в которых они являются участниками, ответчиками или истцами;

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уведомление о подаче судебного иска в отношении пользователей;

управление доверенностью на предмет доступа к своим делам и проч..

Во время открытого тестового этапа работу "е-Суда" проверяли 10 тысяч пользователей. Загрузить бета-версию можно было в конце августа этого года.

Как отметил замглавы Государственной судебной администрации, тогда были выявлены мелкие недочеты, которые уже исправлены.

"Сначала были отдельные предложения и отдельные незначительные недостатки. Мы отправили обновления, и пока проблем с соответствующим приложением нет", – заверил Чорнуцкий.

По его словам, приложение будет актуальным, в частности, для лиц, которые находятся на территориях, связанных с вооруженным конфликтом на востоке Украины.

Также "е-Суд" предоставляет возможность работы с некоторыми услугами судебных инстанций удаленно, что особенно важно во время пандемии коронавируса.

Чорнуцкий в то же время отметил: указанное приложение для мобильных телефонов не предназначено для подачи судебных исков, поскольку для этого нужна цифровая подпись. Однако это возможно в полной версии "е-Суда" – на персональных компьютерах.

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