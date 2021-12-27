В Китае запустили нейросеть, которая может сама выдвигать обвинения людям

Китайские изобретатели создали программу, которая может изучать уголовные дела и принимать вместо прокуроров решение про выдвижение обвинения. Сеть была разработана на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщило издание South China Morning Post. Нейросеть создали специалисты Китайской академии наук по заказу прокуратуры города Шанхай. Программу протестировали на 17 тысячах уголовных производств. Они рассматривались правоохранителями с 2015 по 2020 год.

Как заявили разработчики, она была действенна в 97% случаев. Программа изучала дела и принимала правильное решение – такое же, как и было принято прокурорами.

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Издание уточняет, что сеть работает полностью без участия человека, в отличии от той, что уже используют в Китае. Речь идет о программе "Система 206", которая также функционирует на основе искусственного интеллекта с 2016 года. Она изучает дело и степень опасности вероятного преступника, а после этого дает правоохранителям рекомендацию по избранию меры пресечения, однако итоговое решение принимает прокурор.

Новая разработка может оценивать несколько типов преступлений, которые в Шанхае рассматриваются в судах чаще всего. Это кражи средств с банковских карт, азартные игры, опасное вождение, мошенничество, препятствование выполнению служебных обязанностей.

Главная задача нейросети – снизить нагрузку на работников прокуратуры, а также избавить их от рутинной работы.

При этом, как пишет издание, критики отметили, что в использовании программы есть и подводные камни. В частности, будет не понятно, кто должен нести ответственность за решение – прокурор или непосредственно программа.

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